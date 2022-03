El senador provincial Alcides Calvo destacó los avances en este programa del Ministerio de Producción y la Dirección Provincial de Vialidad que ya se está ejecutando en las localidades de Ataliva, Bella Italia, Colonia Aldao, Egusquiza, Galisteo, Josefina, Ramona y Tacural para mejorar la infraestructura productiva en el sector rural, entre otras.

Al respecto, Calvo destacó que “un año atrás, a comienzos de marzo del 2021, presentábamos en el departamento Castellanos el programa Caminos de la Ruralidad, con una prueba piloto que contemplaba a 3 localidades. En la actualidad son 8 las localidades que se han incorporado a este programa que busca priorizar el mejorado y el mantenimiento de los caminos rurales, brindando una salida permanente y favoreciendo el arraigo en el ámbito rural.”

Además, afirmó que “la producción y el empleo son prioridades el gobernador Omar Perotti en su gestión provincial, no solo en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas localidades y en la ruralidad. Quienes nos hemos criado en el ámbito rural, y hemos transcurrido parte de nuestra vida en él, sabemos de las dificultades a los que se enfrentan los productores y la importancia de que los caminos estén en condiciones, no solo para el tránsito de la producción, sino para asistir a la escuela rural, o trasladarse a la zona urbana por motivos de educación, de salud, familiares, entre otros. Así, este gobierno provincial está cumpliendo su compromiso electoral, después de que hayan pasado varios gobiernos provinciales que lo prometieron pero no cumplieron”.