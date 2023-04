Atlético rescató un empate de local ante Aldosivi

Atlético de Rafaela logró sacar un empate ante Aldosivi de Mar del Plata en la tarde de este viernes. En el Nuevo Monumental, empataron 2 a 2 por la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional. Los goles fueron convertidos por Osores y Bravo para los locales y Curuchet y Cervera para el “Tiburón”.

Atlético comenzó el partido con algunos problemas defensivos. A los 13, no le cobraron un penal a Aldosivi y poco después, Cervera recibió un despeje oportuno, cuando quedaba mano a mano con Peano.

Pero todo cambió a los 28, cuando Osores conectó de cabeza en el área chica un centro de Laméndola y puso el 1 a 0. A partir de ahí, la Crema comenzó a justificar el resultado: Luna, Lago y el propio Laméndola tuvieron algunas situaciones, que no pudieron aprovechar. Incluso, le anularon mal un gol a Soloa, que terminó rematando en un supuesto off side que no era.

En el complemento, Atlético ya no atacaba, pero tenía el partido claramente controlado. Aunque, todo cambió cuando Teté Quiróz dispuso tres cambios y uno de ellos fue el de Curuchet. El 18 perforó permanentemente el costado derecho de la defensa Celeste y por allí vinieron los dos goles: el primero, a los 18, con un pase filtrado que Olguín nunca pudo cerrar. Y a los 27, otra vez Curuchet por la izquierda de su ataque, se filtro, remató cruzado y el rebote de Peano lo tomó Cervera en el punto de penal.

La Crema no parecería poder reponerse a esto cuando llegó un gol milagroso: a los 38, un centro de Cristian Llama desde el mediocampo y terminó en la cabeza de Bravo (que ya había tenido una oportunidad en el primer tiempo), y bombeado, supera al arquero y puso el empate final y su primer gol en el profesionalismo.

Atlético sacó sólo 2 puntos de los 6 posibles en los 2 partidos de local y se mantiene expectante en los puestos de vanguardia. Ahora, deberá viajar para enfrentar en el sur a Deportivo Madryn.