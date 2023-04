Atlético de Rafaela contará con canchas de hockey de césped sintético

Este martes por la mañana, en el Salón Celeste, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se presentaron las obras que se realizarán en el sector de Hockey, el cual está ubicado en el Autódromo “Ciudad de Rafaela”. De la misma formaron parte, en representación de Atlético, el presidente Silvio Fontanini, el vicepresidente Diego Kurganoff y Mauro Gagliardo, integrante de la subcomisión de la disciplina. En nombre de la Federación Oeste Santafesino de Hockey (FOSH) estuvo el presidente Rodolfo Ortiz de Guinea, mientras que Ignacio Podio, subsecretario de Deportes, y Bárbara Chivallero, Secretaria de Obras y Servicios Públicos, representaron a la Municipalidad de Rafaela.

El presidente Fontanini dio la bienvenida a los presentes, entre ellos las deportistas que practican hockey en la institución, afirmando que “hace ya un tiempo largo que de manera conjunta con la FOSH y la Municipalidad nos habíamos propuesto encarar la posibilidad de que Rafaela cuente con una nueva cancha de piso sintético para la práctica del hockey. Es un deporte que como todos saben está creciendo, tanto en la institución como en la ciudad y la región, y contar con este tipo de cancha va a potenciar la actividad. Luego de mucho trabajo llegamos a este momento donde podemos anunciar el inicio de las obras y el plazo estimado de construcción. Quiero agradecer a la Municipalidad, que siempre nos acompaña, y a la Federación, que gracias a ellos y a la Confederación nos posibilita poder contar con esta cancha, lo que nos permitirá un crecimiento de la disciplina y la posibilidad de recibir competencias provinciales y nacionales. Es un día de alegría para el hockey de Atlético, de Rafaela y de la región”.

Por su parte, Podio afirmó: “De las pocas cosas buenas que dejó la pandemia es que nos obligó a parar un poco y volver a retomar más fluido el diálogo. En ese momento fue cuando Silvio nos habló sobre este tema y desde el 2020 lo venimos charlando y analizando. Para nosotros es un orgullo, ya que la ciudad suma una infraestructura deportiva de alta calidad. En la actualidad tenemos ocho escuelitas barriales de hockey, y tener una nueva cancha nos permitirá seguir dándole contención a nuestros chicos y chicas. Esperamos poder contar con torneos de alto nivel, y es algo que hablaremos con la Federación para seguir dándole a Rafaela la posibilidad de ser una ciudad de grandes eventos”.

Por último, el presidente de la FOSH, Rodolfo Ortiz de Guinea, se refirió a lo que significa para la Asociación y que obras se llevarán a cabo: “El objetivo no es solamente el desarrollo del hockey de Atlético sino también de la disciplina en la ciudad y la región. Es algo que estábamos necesitando para seguir creciendo, y es una obra que no podríamos pensar en hacerla sino habría un trabajo en conjunto con el club y con la Municipalidad. Atlético no solo aporta el terreno, sino su capacidad dirigencial para afrontar la organización de torneos. La idea en septiembre es poder desarrollar en Rafaela el Torneo Sub 16 de la categoría C, por lo que estamos ansiosos en poder terminar la obra para mitad de año. También quiero agradecer a Rafael Pirlo, secretario de la Confederación Argentina de Hockey, quienes fueron los que gestionaron esta obra. Un agradecimiento especial para Atlético y la Municipalidad por este trabajo conjunto que nos permitirá seguir creciendo. En cuanto a las cuestiones técnicas, la superficie será un sintético de arena con una base de tierra compactada, mientras que la iluminación será de tecnología LED. Vale aclarar que el sintético es de una empresa homologada por la Confederación, lo que nos permitirá recibir las competencias nacionales. Luego se construirán vestuarios y sala médica, mientras que en un primer piso la idea es construir unos dormis que nos permitirán poder recibir a los seleccionados de la Federación para realizar entrenamientos y competencias”.