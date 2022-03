Atlético de Rafaela se enfrenta ante Almirante Brown, desde las 17, en el cierre de la 3° fecha del Torneo de la Primera Nacional. Arbitrará Pablo Giménez, acompañado por Juan Pablo Millenaar y Lucas Ripolli.

El inicio del campeonato no fue lo esperado para el Celeste. Es que la derrota ante Belgrano y el empate ante Villa Dálmine no era lo que se esperaba. Y el problema no son tanto los resultados (una visita complicada a Córdoba, por ejemplo), sino el rendimiento del equipo. Y es por ello que Rubén Darío Forestello está a la búsqueda del once inicial que le de los frutos esperados.

Para ello, decidió dos cambios: Facundo Castillón por Diego Cardozo (bajo rendimiento) y Marco Borgnino por Franco Faría (desgarro en el gemelo de la pierna derecha).

Por parte de “la Fragata”, golea y se deja golear: de local, venció a Chacarita por 4 a 2, pero de visitante cayó 3 a 1 ante su homónimo de Puerto Madryn.

Noche de Copa Argentina en Rafaela

Por otra parte, Colón de Santa Fe se enfrentará a Sportivo Peñarol de San Juan, en el Nuevo Monumental de barrio Alberdi, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Será desde las 21.30, con el arbitraje de Héctor Paletta y televisado por TyC Sports. El ganador, se enfrentará al vencedor de Patronato de Paraná y Deportivo Morón.