El director del Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela, Dr. Diego Lanzotti comentó que este miércoles debían arribar a la ciudad 15 camas. Pero robaron el camión en donde venía.

“Iban a llegar 15 camas nuevas, no para poner más, sino para reponer, porque tenemos muchas camas que ya nos marcan que necesitan un service por su uso continuo. Pero nos avisaron que asaltaron el camión antes de salir el camión. Uno se alegra que no haya sido el camión de oxígeno. Si fuera así, no estaríamos acá”, remarcó.

“El camión del oxígeno vino todos los días... Tomamos el compromiso con la empresa para que nos falte nunca. La idea es que siempre el termo esté lleno, más allá de que tengamos capacidad”, indicó.

Lanzotti también confirmó que las camas necesarias llegarían a la ciudad este jueves.

“En mis 30 años de médico nunca tuvimos una situación de esta magnitud. Tenemos 361 muertos de la región que tienen nombre, amigos de la zona en la que decidimos vivir. Le pedimos que no perdamos la esperanza. Estamos preparándonos para vacunar todos los días. Le pedimos a todos un esfuerzo más”, completó.