Ambientalistas rafaelinos en contra del Festival de Doma y Folklore de Jesús María

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María es uno de los festivales de mayor convocatoria de la música folklórica y la jineteada de Argentina y Latinoamérica. Desde el año1966, este festival se lleva a cabo durante el mes de enero en el Anfiteatro José Hernández de la ciudad de Jesús María (Provincia de Córdoba, Argentina). Nació desde la cooperadora de una escuela. Pero desde hace algunos años, la dona está siendo fuertemente cuestionada, a partir de la muerte de algunos caballos -además de las heridas, a veces severas- de los jinetes

En ese marco, Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental, ADAPA, junto a otras ONG ambientalistas, se manifestaron en contra del Festival de Jesús María: “Rechazamos de forma absoluta un evento que promueve tortura y muerte. Consideramos que la educación debe formar y capacitar en valores de respeto hacia la vida de lxs demás animales. La marca país no puede promover violencia, crueldad y muerte”, dicen.

“Jesús María tiene la denominación “marca país” intentando otorgarle desde el Estado nacional identidad a la “cultura argentina”. Nos manifestamos contra esta aberración porque de ningún modo nos representa: el uso y la tortura hacia los cuerpos y las vidas de los demás animales. En estas actividades resulta imprescindible enfrentarse a cierto grado de peligro: los animales y jinetes asumen riegos, ponen sus cuerpos a prueba. Pero aquí el caballo es quién es sometido y violentado; esa es la función del jinete. El animal debe sortear un show injusto donde es atacado por un jinete que busca demostrar dominio, preponderancia y estilo”, sostienen

Doma / jineteadas: La tortura no es cultura

“La Doma es una manifestación de la dominación animal que consiste en someter a un caballo para que se comporte de determinadas formas en beneficio del ser humano”, afirman y agregan: “Las jineteadas dicen que representan la esencia de la destreza gaucha, para nosotros es Violencia y Tortura. Ellos dicen que es tradición ecuestre Argentina, nosotros decimos que es violencia que debe ser abolida de modo urgente. Por esto nos pronunciamos en radical oposición a cualquier forma de uso y violencia animal”.

“A estos animales se les fuerza a realizar conductas anti naturales, artificiales y caprichosas. Por supuesto, los animales no comprenden el sentido ni la utilidad de estas conductas, y se resisten a aprenderlas. Como de forma espontánea no quieren realizarlas, se les obliga con castigos físicos y psicológicos. Lo que genera un grado enorme de sufrimiento no son solo los castigos que reciben, sino el hecho fundamental de que no pueden comprender por qué están cautivos, por qué son trasladados de un lugar a otro, y por qué deben realizar conductas extrañas a su naturaleza. En síntesis, a estos animales se les niega el menor grado de libertad”. citan a Tafalla, M. Ecoanimal.

Change: Basta de Jineteadas en Argentina

“Las jineteadas son un espectáculo violento, donde el hombre (jinete) ejerce un dominio sobre el caballo a fuerza de golpes, latigazos y espuelas que son clavadas en el vientre del animal. Los caballos (reservados) son animales a medio domar, que solo se utilizan para estos show donde la crueldad es lo que prevalece es decir, toda esta brutalidad se pone de manifiesto tan sólo para montar un espectáculo, al mejor estilo circo romano”, dicen y añaden: “Consideramos a las jineteadas como algo anacrónico, que está totalmente fuera de época, y ya no deberían realizarse. Muchos dicen que es una tradición, pero entendemos que como sociedad vamos evolucionando y si una tradición es violenta no debe seguir existiendo”.

“Tampoco las consideramos culturales, porque la cultura no es tortura. La cultura no es tortura. La esclavitud es injusta, sea quien sea la víctima. Toda tradición injusta debe ser abolida, sin importar el género, raza o especie de la víctima”, demandan. Hasta ahora, en la plataforma change.org, ya se juntaron más de 128.000 firmas.

Amparo Colectivo

“Desde las organizaciones que defendemos los derechos de todos los animales estamos impulsando con un gran equipo de abogados nacionales un Amparo Colectivo para abolir las jineteadas/domas y cualquier otra forma o nombre que quieran ponerle”, adelantan.