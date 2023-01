Adjudicaron una obra clave para que el 100% de Rafaela tenga cloacas

En las últimas horas se conoció que C&E Construcciones S.A. se adjudicó la construcción del cuarto módulo de la planta depuradora de líquidos cloacales. La empresa tendrá 20 meses para culminar los trabajos que permitirá que toda Rafaela pueda acceder al servicio de cloacas

El 28 de septiembre del 2021 se había realizado la apertura de los sobres, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, con la presencia de autoridades del ENHOSA (Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento) que son los que pondrán los fondos. En ese momento, C&E Construcciones SA había presentado una oferta de $ 796.157.413,77, que era superior a los 690 millones de pesos que tenía el presupuesto oficial. De hecho, fue superior a las presentadas por las otras tres firmas: COCYAR S.A. ($ 773.759.714,50), Riva S.A.I.I.C.F.A. ($ 683.999.999,99) y Werk Constructora S.R.L. ($ 737.854.172,01). De acuerdo al Diario Castellanos, fue la empresa ganadora y que ahora, tendrá un plazo de 20 meses para terminar los trabajos.

¿Por qué se tardó más de un año? Porque el presupuesto 2022 no fue aprobado y, al haberse reconducido el del 2021, no existían partidas presupuestarias. Ahora, con el del 2023 con el OK del Congreso, tuvo luz verde.

Una vez concluida la construcción de la ampliación, permitirá que todos los barrios del sur de la ciudad (como los del reciente llamado que incluye Brigadier López, 17 de Octubre, Pablo Pizzurno y La Cañada) tengan acceso directo a la conexión domiciliaria. Pero habilita, además, a la necesidad de enfrentar otro desafío como ciudad: la construcción de un gran colector, que permita que todos los barrios del norte de Rafaela, que hoy no tienen el servicio de cloacas, puedan tenerlo. Ese caño troncal implica también, una gran inversión.

El detalle de la obra

La licitación corre por cuenta del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) a partir de un proyecto realizado por Aguas Santafesinas, con un presupuesto de 690 millones de pesos y 20 meses de ejecución.

Rafaela cuenta con la planta de tratamiento cloacal más grande de la provincia y esta obra se encara en coincidencia con el 50° aniversario de la instauración de dicho sistema en la ciudad.

El proyecto prevé ejecutar un cuarto módulo de tratamiento para habilitar la cobertura del servicio cloacal a 36.000 vecinos y vecinas y así alcanzar a futuro el 100 por ciento de la población, luego de la ejecución de nuevas redes cloacales.

Los trabajos tendrán dos frentes simultáneos. Por una parte, modificaciones sobre instalaciones existentes, que incluyen repotenciación de estaciones elevadoras de ingreso y derivación a la cámara de carga, como también mejoras en el pretratamiento de líquidos en los sistemas de rejas y otras instalaciones.

En tanto que el conjunto de las obras a ejecutarse comprenden la construcción de un nuevo desarenador en el ingreso de los líquidos a la planta, dos estaciones de bombeo internas para circulación de líquidos y barros, un sedimentador primario de hormigón armado de 26 metros de diámetro y 2,5 metros de altura, un lecho percolador (filtro biológico de alta tasa con relleno plástico) de 25,5 metros de diámetro y 6,5 metros de altura, un sedimentador secundario –también de hormigón armado- de 28 metros de diámetro y tres de altura, un digestor, nuevas playas de secado por deshidratación de biobarro –que duplicarán la capacidad existente- y finalmente una cámara de contacto para desinfección de los líquidos tratados previo a su disposición final.

El volcamiento será como sucede actualmente, al Canal Sur de desagües pluviales de la ciudad que luego llegan al arroyo Las Prusianas, Arroyo Cululú y finalmente al río Salado.

Además, se ejecutarán todas las instalaciones complementarias necesarias y los circuitos de instalaciones eléctricas y modificación de tableros, junto a los dispositivos de telegestión y automatismos para operación del sistema.