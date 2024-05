Achaparramiento del maíz: fomentan acciones de manejo integrado para solucionar el problema

Este martes por la tarde, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela se desarrolló un encuentro encabezado por el secretario de Bioeconomía de la Nación, con funcionarios de su área, junto a productores, e instituciones representantes de la producción agropecuaria de la zona aledaña al centro santafesino, para tratar la situación crítica refererida al spiroplasma en maíz.

La visita tuvo un encuentro previo desarrollado con ministros de once provincias afectadas en el INTA Rafaela, y con la Comisión Directiva de nuestra entidad donde se le trasladó a Fernando Vilella la preocupación respecto a las condiciones del sector lechero, en cuanto a la caída de la producción, la baja en el consumo interno, los precios insuficientes y el marco económico que enfrenta toda la cadena.

Ya en el Salón de Usos Múltiples, Leonardo Alassia como presidente de la SRR dio la bienvenida a las visitas y agradeció el hecho de “elegir a Rafaela en el inicio de esta gira por el interior del país, para interiorizarnos a los productores y a las instituciones sobre cuáles son las políticas de estado que se van a llevar adelante”.

Vilella inició la charla apuntando que “hay que entender el ciclo del insecto” luego de haber tenido un invierno no tan frío, las lluvias de un verano particular que generaron la proliferación de esta enfermedad que afectó principalmente al maíz de segunda y recortó en más de siete millones de toneladas la cosecha del cultivo.

Con recopilación de información que se puede consultar https://www.argentina.gob.ar/bioeconomia/achaparramiento-del-maiz-0 a partir de la conformación de un comité de crisis, se remarcó que “este problema no va a poder ser enfrentado con soluciones sencillas. No hay un agroquímico mágico y no hay un fenotípo mágico que eluda la problemática, sí acciones de manejo integrado”.

Hay ya aprobados tres insecticidas, dos foliares y un curasemilla, mientras que hay dos insumos mas para semilla y uno más foliar en carpeta que se aprobarían en los próximos meses.

En el encuentro los productores escucharon sobre las posibilidades de sugerir fechas de siembra coordinadas por regiones, pero también consultaron sobre los alcances de posibles ayudas económicas, que el Banco Nación comenzará a estudiar, pero también reclamaron la consideración del impacto de las retenciones con estos resultados de campaña.

Vilella finalizó el encuentro, donde estuvieron instituciones hermanas de diferentes provincias, destacando que los productores agropecuarios “han sido sustento para el país, son unos verdaderos héroes en la Argentina”, aludiendo a la resistencia que la producción hace ante situaciones climáticas, pero también económicas y políticas, que se dan principalmente desde hace algo más de dos décadas.

Junto a Vilella estuvieron en el encuentro el presidente del Senasa, Pablo Cortese; la vicepresidente del INTA, Pilu Giraudo; el presidente del INASE, Claudio Dunan; el jefe de asesores de la subsecretaria de Producción Agropecuaria, Manuel Chiappe; el director de Agricultura, Nicolas Bronzovich; y Carlos Cruz, gerente zonal del Banco Nación Argentina.En el auditorio estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el secretario de Infraestructura, Mauricio Basso; y el director provincial de Lechería, Carlos De Lorenzi, entre otros.