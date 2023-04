“A la Par: más educación más trabajo” comenzó a recorrer escuelas en este 2023

“A La Par: más educación, más trabajo” es un programa municipal gestionado por las secretarías de Educación y, de Producción, Empleo e Innovación, a través de la Oficina Municipal de Empleo.

Con este programa, a lo largo del 2022, se realizaron encuentros con diferentes instituciones, llegando a escuelas, universidades y empresas de diferentes rubros para brindar a las y los ciudadanos asesoramiento educativo acerca de la oferta académica de la ciudad, talleres de currículum vitae y entrevista laboral.

Un año más de trabajo

Para este 2023, la propuesta sigue siendo la vinculación con dichas instituciones. Al respecto, Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo, manifestó: “Estamos muy contentos de poner en marcha nuevamente el programa A la Par. Un programa que el año pasado funcionó muy bien y más de 600 estudiantes fueron partícipes”.

“En este caso, hoy estuvimos en la Escuela Nº 654 “Dr. Nicolás Avellaneda”, que el año pasado no pudo participar. Entonces, comenzar por aquí, en un establecimiento que alberga tantos estudiantes, es un hecho muy positivo. Se da un intercambio con ellos, con los docentes y directivos que es muy enriquecedor”; agregó.

“Nosotros traemos esta propuesta de armado de currículum vitae y entrevista laboral, que resulta muy importante para los chicos y chicas que, en este caso, están en 6to año, a punto de culminar su trayectoria educativa obligatoria”; valoró.

“Si alguna escuela está interesada en recibir este taller, nos puede escribir a las redes de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. Allí armamos una agenda de trabajo conjunta para llevarlo adelante. Cabe destacar que nosotros ya estuvimos reunidos con Gerardo Cardoni, delegado de la Regional de Educación III, y en base a lo trabajado, la idea es llegar a cada una de las escuelas de la ciudad”; finalizó Ruggia.

“Considero que me sirve”

Seguidamente, Agustín, alumno de la E.E.T.P Nº 654, contó: “Estoy en 6to año de dicha escuela y mi Tecnicatura es en Industrias y Procesos. Yo opino que este taller de currículum es algo bastante bueno. En mi caso, no sabía cómo armar uno, porque nunca lo hice. Tengo bastantes conocidos que tampoco saben hacerlo y esto me sirve muchísimo, en especial, para poder entrar a alguna empresa que quiera. Considero que me sirve”.

Sobre A la Par

Uno de sus objetivos es vincular la formación en el nivel medio con el mundo laboral, articulando acciones que promuevan la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y la educación.

Además, otra de las intenciones es vincular a las instituciones educativas, deportivas, empresas y talleres barriales de la ciudad con los programas vigentes municipales, provinciales y nacionales que se ejecutan en las Secretarías de Producción, Empleo e Innovación y de Educación.