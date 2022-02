La diputada provincial Abigail Gómez solicitó que el Ejecutivo provincial interceda ante el Ministerio de Obras Publicas de la Nación para que se inicie y finalice la obra de construcción de la doble vía sobre la ruta 3 en el tramo Bahía Blanca-Coronel Dorrego y mientras tanto, se comiencen a resolver los graves problemas de seguridad vial en la intersección de la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 113 (acceso a la localidad de Pehuen Co).

El proyecto lo presentó la diputada puntaltense Abigail Gómez Foto: Redacción Vía Punta Alta

Tal como publican los colegas de La Brújula 24, Gómez destacó, “El ultimo fin de semana vimos y supimos de la gran cantidad de accidentes de transito ocurridos en las rutas de la Provincia de Buenos Aires, gran parte de los mismos fueron en la Ruta 3, en el tramo comprendido entre las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Dorrego, y asimismo, gran parte de ellos, en cercanías del cruce con el acceso a la localidad de Pehuen Co, más específicamente en el kilómetro 641, por lo tanto resulta necesario y urgente que se adopten medidas para mejorar la seguridad y agilizar la circulación de los vehículos”.

Resaltó, “año a año cientos de miles de turistas recorren dicho trayecto de la Ruta Nacional Nº 3 dirigiéndose hacia las localidades turísticas del sur de la Provincia de Buenos Aires: Pehuen Co y Monte Hermoso. Estos pueden ser de otras Provincias, pero por sobre todo, son comerciantes y turistas de ciudades de la región que se dirigen a Pehuen Co y Monte Hermoso, ciudades turísticas por excelencia del sur de la Provincia de Buenos Aires”.

La legisladora indicó que en la solicitud de la obra se brindan detalles sobre estadísticas de visitantes a las localidades turísticas, así como también índices de siniestralidad acontecidos en dicha ruta. No solo, esta ruta es utilizada por gran cantidad de personas en la época estival, sino que también es una ruta que conecta al sur de la Argentina con una de las posibles vías a Buenos Aires, Capital de nuestro país.

“En los meses de Diciembre a Febrero el acceso a Pehuen Co ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 113 se cubre con personal policial asignado al Distrito de Coronel Rosales para el operativo sol y si bien es correcto que se ocupen de las rutas como lo hacen en casi la totalidad de los destinos turísticos de la Provincia de Buenos Aires, ante la concreción de la obra de ingreso seguro a la localidad balnearia, no existiría la necesidad de ocupar tanta cantidad de personal (pudiendo ser asignados a la prevención del delito) y así evitar que muchas veces corra peligro su vida, ya que se encuentran día y noche intentando con su cuerpo que no ocurran accidentes”.

“Al momento de realizar las solicitudes de solución de dicha problemática ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y ante Vialidad Nacional, se nos informa que la obra se encuentra pendiente y por eso no se realizan medidas tendientes a resguardar la seguridad en el acceso, pero no hay indicios de su inicio”, sostuvo en otro segmento de la nota en el programa “Bahía Hoy”.

Por último, entendió que esta es una problemática que lleva muchos años, teniendo en cuenta que con el paso del tiempo destinos turísticos como Pehuen Co y Monte Hermoso toman cada vez mas relevancia en el mapa turístico no solo provincial sino también nacional. “El Ministerio de Obras Públicas de la Nación debe invertir en las rutas del sur de la Provincia de Buenos Aires, que se han convertido en un polo importantísimo para el desarrollo productivo y turístico”.