Nicolás Aramayo: el primer precandidato a intendente que presentó la “Ficha Limpia”

El precandidato a intendente de Juntos por el Cambio Nicolás Aramayo presentó su certificado de Ficha Limpia, al igual que la precandidata a presidente Patricia Bullrich, impulsa la transparencia y la ética de cara a las elecciones.

Lo mismo hicieron los precandidatos a concejales y consejeros escolares que conforman la lista presentaron su certificado de antecedentes penales tal como lo exige la Ordenanza 4141 en nuestro distrito.

¿Qué es Ficha limpia y por qué de su importancia?

Propone que no se puedan postular a cargos electivos quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción. La importancia de esta radica en que los ciudadanos sepan los valores éticos de los representantes políticos que se postulan en una elección.

Si bien la Argentina no cuenta con una legislación nacional, desde Juntos por el Cambio se impulsan a través de diferentes legisladores provinciales y nacionales que esta herramienta tan importante se transforme en Ley.

“En Coronel Rosales es obligatorio “Ficha Limpia” gracias a una ordenanza que impulsamos de nuestro bloque, no solo yo, si no todo el equipo que me acompaña en la lista presentó su certificado de antecedentes penales. Las buenas practicas ciudadanas y la transparencia política son un valor ético y moral que no pueden faltar”, enfatizó Aramayo.