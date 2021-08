Desde las 15 se disputará la segunda fecha del torneo “Rubén Felipe Nieto” de la Liga del Sur. Los equipos tendrán partidos de mucha dificultad esta tarde.

En el partido más atrayente de la jornada Sporting visitará a Liniers, último campeón liguista y gran candidato a repetir esta temporada. El “chivo” viene de superar 3 a 1 a Bella Vista, mientras que el rojinegro empató como local ante Olimpo por 1 a 1.

En el equipo puntaltense no estará Ignacio Burgos que se encuentra lesionado. El entrenador Alejandro Sepúlveda no definió su reemplazante, que saldría de D’angelo o Durand. El resto del equipo no tendría modificaciones por lo que saldrían al campo de juego: Torres, López, Terrugi, Lencina y Lischeske, D’angelo o Durand, Castellano, Otero, Romero, Verona y Font.

Emiliano Bustos será el juez del partido

Rosario con el equipo confirmado

Tras empatar 0 a 0 en el debut con Tiro Federal, Rosario Puerto Belgrano hará su estreno como local cuando reciba a Bella Vista, equipo dirigido por el puntaltense Horacio Schumacher y en el que juega Erico Walker, también de nuestra ciudad.

El partido será dirigido por Facundo Gorosito. El DT tricolor Edgardo Fernández Badiola confirmó el equipo que tendrá la variante obligada en el arco tras la lesión de Marcos Coronda, su lugar lo ocupará Joaquín Miranda y el ingreso de Gómez por Pedro Fernández, también lesionado en la primera fecha.

Miranda Pérez, Gómez, Balbuena, Bocca, Damián Fernández, Lenzina, Mussini, Correa, Harnts y Trotta son los elegidos por el técnico.

Esta tarde también desde las 15 se enfrentarán Olimpo - Huracán.

Triunfo de Villa Mitre

En el comienzo de la segunda jornada Villa Mitre, con goles de Enzo Vallejos y Lautaro Bustos,superó por 2 a 0 a Tiro Federal, equipo dirigido por Fabián Tuya.

Comercial ganó en el Promocional

Por la segunda del ascenso Comercial, que tuvo libre en la primera fecha, debutó con una victoria por 2 a 1 ante Pacífico de Cabildo. Nazareno Romero convirtió los dos del ganador. Para el “Tifón” lo hizo Ignacio Salas.

Además, en el clásico de la fecha se enfrentaron La Armonía y Pacífico que igualaron 0 a 0.

Esta tarde completan la programación Libertad y Sansinena.