Adultos mayores: el Municipio dicta talleres preventivos sobre consumo de sustancias psicoactivas

Desde la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Municipal de Atención a las Adicciones, se trabaja en un ciclo de talleres preventivos para abordar el consumo problemático de sustancias.

El consumo de sustancias psicoactivas no resulta privativo de un grupo particular y los adultos mayores no quedan exentos.

Por ello, equipos técnicos del área mencionada trabajó junto a los residentes del Hogar Municipal de Ancianos, donde los adultos mayores pudieron hablar de sus experiencias con el consumo problemático, además de abordar el eje emocional.

Estos talleres, que se dictarán en distintas instituciones, se busca visibilizar el tema para esta franja etaria, trabajando factores de riesgo.

Al mismo tiempo, se trabaja sobre factores de protección para instalar la idea de optimizar el tiempo libre, la relación con otros y como mejorar la calidad de vida.