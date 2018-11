Los Veteranos de Guerra de Malvinas Esteban Tries y Sargento Manuel Villegas (Regimiento de Infantería 3); José Cruz (Infante de Marina- División perros, Base Aero Naval Comandante Espora); y Jorge Sabbagh (Fuerza Aérea Argentina), narraron sus propias historias, vivencias y sentimientos desde el lugar donde les tocó ser parte del enfrentamiento bélico del 82`.

Ante una muy buena cantidad de público, y con la proyección de fotos y videos como fondo, uno a uno los ex combatientes fueron contando sus “historias de la guerra” que los encontró a una temprana edad. De una forma muy amena cada uno fue contando como fue la experiencia vivida y todos coincidieron en la importancia de no olvidar a 649 héroes que cayeron en Malvinas, pero sobre todo, reivindicar el rol de la familia no sólo de los caídos sino de todos los que combatieron y volvieron para continuar con su vida.

La importancia y la gloria de ver flamear nuestra bandera, el orgullo de defenderla, los amigos y compañeros que quedaron en el camino, realzar la palabra patria, amistad y pertenencia, fueron algunos de los puntos vibrantes durante la jornada.

Luego de los relatos y de un interesante intercambio de consultas con los presentes, el intendente comunal de la ciudad balnearia junto con los presidentes del HCD y Consejo Escolar, les entregaron a los disertantes una copia de la resolución Nº 474 en la que dicha charla fue declarada de interés municipal, a demás de presentes y calurosos aplausos y muestras de apoyo de todos los presentes., entre los que se encontraban integrantes de la agrupación de veteranos local.

El MOVIMIENTO JOVENES POR MALVINAS tiene como fin reunir y conservar la verdadera historia de Malvinas, y transmitirla a las futuras generaciones para mantener presente y activa la causa. Surge por la iniciativa de algunos jóvenes junto a un grupo de veteranos de guerra.

Este es un movimiento juvenil patriota pero no político-partidario, que busca jóvenes argentinos que se sientan unidos en su amor a la Patria y a la recuperación de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur mediante estrategias pacíficas.

