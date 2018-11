En estos tiempos corrientes, donde a casi nadie le sobra “el mango”, hay gestos que sorprenden y provocan admiración, no por enormes, sino por su grandeza y sencillez.

La historia es simple, como tantas en nuestro país. Familia humilde, de padres laburantes y, afortunadamente, hijos que pueden estudiar.

En Coronel Rosales existe, desde hace 3 años, el Boleto Estudiantil Gratuito, que alcanza a los estudiantes de todos los niveles educativos dentro del distrito. El beneficio es utilizado por miles de niños y jóvenes de Punta Alta y las localidades que conforman el partido rosaleño.

Este pasaje alivia la economía de muchos hogares, más aún en un contexto tan complicado como el actual. Esta realidad no es ajena a Pablo y Marcelo, padre e hijo, los protagonistas de esta historia.

Pablo trabaja por su cuenta. Repara bicicletas, computadoras y hace fotografía. Pocos días atrás anunciaba en su cuenta de facebook que sus servicios podrían ser abonados con tarjeta de crédito o débito, para un emprendedor, un avance. Pero lejos de significar abundancia.

Marcelo, su hijo, como tantos adolescentes estudia en el colegio secundario y, como tantos otros, accedió al beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito, ir desde la Nueva Bahía Blanca hasta el ex-Colegio Nacional demanda tiempo, las distancias son largas y el pasaje gratis ayuda.

Sin embargo, ahora Marcelo va “en bici” a la escuela. Los pasajes gratis ya no se utilizan y sobran. En un hogar donde no sobra nada, sobraron tickets para el colectivo y… los devolvieron… para que otros estudiantes de Punta Alta los utilicen. Hablame de solidaridad y de ponerte en el lugar del otro.

El intendente Mariano Uset junto a la jefa del área de la Juventud Carla Gómez, visitaron a Pablo y Marcelo en hogar, compartieron una merienda e historias de vida. Tras la visita y en la red social Facebook, Pablo expresó: “emocionado gratamente gente, como se lo dije al SR intendente, fui educado de tal manera por mis padres que si uno usufructa un bien del estado siempre hay que agradecer y ser coherente, en este caso como mi hijo se va siempre en bici al colegio y me sobraban pasajes tomamos esta iniciativa para que los use alguien que los necesita mas que el, y lo mismo trato de inculcarle a mis hijos, aveces con aciertos y otras veces no, pero siempre hay que inculcarles las buenas costumbres a nuestras descendencias. porque asi van a salir gente buena en la sociedad!!! GRACIAS SENOR INTENDENTE MARIANO USET, GRACIAS Carla Gomez!! por la deferencia que tuvieron en venir a visitar mi humilde morada!!” (sic).

​Por su parte Uset, en su cuenta de Twitter posteó en respuesta al Twit de Juventud: “a Pablo y su hijo Marcelo, no les sobraba nada, y el dia que le sobraron planchas de boleto estudiantil gratuito, las devolvieron. Asi como Pablo recordaba a su padre con orgullo, Marcelo tambien puede estar orgulloso del suyo.”