Una docente de la Escuela Especial 504 difundió su indignación y fotos de las medallas recicladas con corrector, que el municipio entregó como premio en una competencia de natación para niños con discapacidad.

medallas recicladas

El torneo fue organizado por la municipalidad de Bahía Blanca y las medallas que les entregaron, habían sido usadas en otra competencia. Estaban borradas con corrector líquido y escritas arriba con lapicera.

“Hoy cierre de natación de escuelas especiales en el club Liniers! Gracias intendente de Bahía Blanca por tanta inversión para las escuelas! Vergonzoso!”, compartió la docente Natalia Muzzi, en sus redes sociales.

“Las medallas se consiguen a través de un pedido, y un seguimiento hasta que se da la orden de compra. El viernes no salió y no llegamos a tenerlas para el martes”, explicó el organizador del torneo, Carlos Arias, a lo que añadió que a nivel municipal los tiempos no son los que uno quiere.

Por su parte el intendente, Héctor Gay, ordenó una investigación para saber quién es el responsable y manifestó que lo ocurrido, de ninguna manera representa el pensamiento y la acción de la gestión municipal y añadió sus disculpas.