En su otra vida, Yrina Morgado vivía en Maracay, Venezuela, una zona de playas de arena clara y agua cristalina. Hace cinco años tomó la decisión de mudarse a la Argentina junto a su esposo y sus hijas, y desde entonces persigue sus sueños aquí.

En Venezuela trabajó como consultora de talentos humanos para diferentes empresas, estudió Economía, Contaduría Pública, carrera de la que se graduó con honores. También hizo un posgrado en el área de gerencias de recursos humanos y diferentes diplomados.

Al ver lo difícil que resultaba para algunos inmigrantes conseguir trabajo, Yrina se propuso ayudarlos a través de su formación. Foto: Yrina Morgado

Como todo inmigrante, llegó al país con el deseo de poder desarrollarse a nivel personal y laboral. Y así fue, comenzó un proyecto propio, una consultora con su nombre, impulsada por el relato de otros inmigrantes que luego de muchos años en el país no lograban insertarse en el mercado laboral.

“Empecé a escuchar las historias de inmigrantes que me contaban que no conseguían empleo, que llevaban varios años en Argentina y no lograban empleabilidad, ingenieros trabajando de coperos, abogados trabajando de bacheros. Entonces definitivamente me propuse ayudarlos”, cuenta Irina.

Y agrega: “Me di cuenta de que sus hojas de vida no estaban adaptadas, a la hora de buscar un empleo no sabían cómo plasmar ese potencial a esta cultura”, fue así que comenzó a dar talleres de inserción laboral y capacitaciones para profesionales.

“Muchos venezolanos que llegan a Argentina dicen: ´yo escondo el título en la maleta porque tengo que conseguir lo que sea. Tengo familia que ayudar en Venezuela, mantenerme acá´”, cuenta Yrina sobre la situaciones que atraviesan algunos extranjeros al llegar al país.

“Las personas no saben que muchas veces dejan el 80 por ciento de las búsquedas laborales porque no saben como llegar a ellas”, explica Yrina.

Los talleres los dicta por distintas plataformas digitales y para personas en cualquier parte del mundo, ya sean profesionales o no. Foto: Yrina Morgado

Si bien comenzó como un proyecto dirigido a inmigrantes, muchos argentinos empezaron a consultar por sus servicios y así, sus capacitaciones se fueron expandiendo. “Ahora asesoro a personas que están en Estados Unidos, en Qatar, en Chile, en Ecuador, España, Australia”, dice orgullosa.

Cómo canalizó la incertidumbre que trajo la Pandemia

Como toda inmigración, comprende el desarraigo, dejar atrás personas y lugares. Sin embargo, segura de la decisión que tomó cinco años atrás, Yrina afirma que no está en sus planes volver a Venezuela, ya que considera que este es su segundo hogar.

“Cuando comenzó la pandemia, monté una oficina en mi casa, afortunadamente no afectó mi trabajo como consultora, las capacitaciones siguieron online a nivel mundial, pero había una preocupación que era enfermarme, o que mis hijos lo hicieran, esa preocupación de estar ante lo desconocido”, confiesa Yrina.

Yrina brinda talleres de inserción laboral y capacitaciones a personas en todas partes del mundo. Foto: Yrina Morgado

De esta forma, Yrina logró, a través de la escritura, canalizar la incertidumbre que acompañó casi todo el 2020 y fue así como publicó su primer libro: “Inmigrantes en la búsqueda laboral”.

“Empecé a escribir historias de superación admirables de mis clientes. Mi propia historia está plasmada en esas líneas”, dice la consultora.

Su libro está disponible en distintas plataformas digitales, su página web y en la Editorial Dunken. Foto: Yrina Morgado

Y agrega: “En el libro doy muchas sugerencias sobre cómo transmitir la esencia y potencial de las personas, que muchas veces no saben que tienen. En el caso de los inmigrantes, busco que no lo guarden en una maleta, que lo saquen porque podrán lograrlo”.