El artista Roberto Edgar, vocalista del grupo Volcán, comenzó la iniciativa solidaria de la venta de la corbata que forma parte de un encuentro que tuvo con el mismo Maradona en 1997 cuando brindaba un show privado a la familia.

En la anécdota, el artista contaba que El Diez le obsequió una corbata de Versace, la misma que hoy elige subastar desde los 10 mil dólares con el fin de recaudar fondos.

Show privado en 1997 para la familia de Maradona Misiones Online

El cantante misionero recordó el evento que se celebró en la localidad de Devoto, en Buenos Aires, durante el bautismo del hijo de Lalo, hermano del Diez, en el cual estuvieron presentes los familiares más íntimos del ex futbolista, incluyendo a sus hijas Dalma y Giannina, y también, su entonces esposa, Claudia Villafañe, además de sus padres, hermanos y también Guillermo Cóppola.

Maradona, Roberto Edgar y Guillermo Cóppola. Misiones Online

Lo que se reúna en subasta será donado a una aldea guaraní

El fin de la subasta es donar lo recaudado a la aldea guaraní Yriapú en Puerto Iguazú y también brindar una mano en comedores de la provincia. Mencionó también que el acto se realizaría en presencia de un escribano.

“Más allá de lo que pueda llegar a significar para mí este regalo, yo me quedo con algo muy lindo de él. Creo que una de las demostraciones y expresiones de amor o cariño de una persona hacia otra es un abrazo o un beso. Me quedo con un beso muy particular que me dejó y que quedó registrado en una foto el día que lo conocí”, relató.

Diego Armando Maradona con Roberto Edgar en 1997 Misiones Online

La subasta de la corbata marca Gianni Versace se hará mediante su cuenta personal de Instagram y comenzará desde los 10 mil dólares “Me gustaría que esa corbata se la quede un argentino. Mi deseo es que se quede acá, en Argentina”, expresó .

Corbata marca Versace Misiones Online

Roberto Edgar, artista misionero manifestó además que, al momento de hacer entrega del dinero obtenido a partir de la iniciativa solidaria, le gustaría ser acompañado por algún familiar de Maradona: “Si alguno de ellos me quisiera acompañar en la entrega de la donación a la aldea guaraní, sería para mi un sueño cumplido”.