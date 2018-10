El cantautor puertorriqueño René “Residente” Pérez Joglar vuelve al país para realizar un show solidario el 3 de noviembre en el Hipódromo de Palermo en Ciudad de Buenos Aires. Las donaciones recaudadas irán para la comunidad mbya guaraní Itá Poty Mirí de Puerto Iguazú. La misma escuela de niños aborígenes por la cual baila su ex mujer, Soledad Fandiño en el Bailando de este año.

Por medio de su cuenta de Instagram publicó un video de la comunidad haciendo su música y explicando que los conoció por medio de Fandiño. En su show a beneficio René expresó que “estaremos recolectando artículos escolares como cuadernos, lápices negro y de colores, mochilas y libros. Ropa, calzado y alimentos no perecederos. También recolectaremos juguetes para 44 chicos“.

Además escribió: “Si no pueden donar no se preocupen, entiendo que las cosas no están bien en Argentina. De mi parte estaré donando junto a todos los que puedan“. El rapero, compositor y productor puertorriqueño es un defensor de la educación latinoamericana y los derechos de los pueblos indígenas.