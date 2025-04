Qué significa cuando soñás con alguien que no ves hace años, según la psicología.

Te despertás y ahí está: esa persona que no ves hace años, que ya no forma parte de tu vida, pero que apareció en tu sueño como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué significa realmente soñar con alguien del pasado que ya no está presente en tu día a día? La psicología tiene algunas respuestas que pueden sorprenderte.

Un archivo que tu mente no cerró del todo

Según los expertos en psicología del sueño, cuando una persona aparece en tus sueños, no siempre se trata de ella específicamente, sino de lo que representa para vos. Puede simbolizar una etapa de tu vida, una emoción no resuelta, o incluso una parte de tu personalidad que asocias con esa época.

Soñar con una persona que no ves hace mucho tiempo tiene un significado.

Por ejemplo, si soñás con un amigo del colegio, tal vez tu inconsciente está trayendo a la superficie una necesidad de sentirte más libre o menos presionado, como en esa etapa de tu vida. Si es una ex pareja, puede estar relacionado con heridas emocionales no resueltas o con una comparación inconsciente con una situación actual.

El cerebro recicla emociones

La psicología también explica que nuestro cerebro, durante la fase REM del sueño, procesa recuerdos y emociones. Muchas veces, eso implica revivir vínculos pasados para “acomodar” cómo nos sentimos hoy. Aunque esa persona ya no esté, el recuerdo que dejó en vos puede seguir influyendo más de lo que pensás.

Este es el significado de soñar con amigos de la infancia.

Y no, no significa que extrañás a esa persona o que tenés que contactarla. Soñar con alguien del pasado no es necesariamente una señal, sino más bien una forma en que tu mente trabaja para darle sentido a tus experiencias actuales.

¿Qué hacer si el sueño te dejó pensando?

Si el sueño te causó angustia o te dejó removido, puede ser útil preguntarte qué parte de tu vida actual se siente parecida a ese momento en que esa persona era importante. Tal vez hay algo en vos que busca cerrar un ciclo o recuperar una parte de tu identidad que dejaste de lado.