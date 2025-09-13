Párense de Manos 3: estadio confirmado y cambió de fecha para el evento de boxeo

Párense de Manos es un espectáculo de boxeo organizado por el streamer y comediante Lucas Rodríguez junto al equipo de Paren La Mano, programa de Vorterix con un fuerte éxito en el último tiempo. Inspirado en La Velada de Ibai, el show reúne a figuras argentinas del internet, la televisión y el deporte, para que se enfrenten arriba del ring.

Cuándo va a ser Párense de Manos 3

A pesar de que en principio se iba a hacer otro día, finalmente las redes oficiales anunciaron que el evento se hará el 20 de diciembre de 2025. Además, el 18 de septiembre, será la presentación en el canal de Luquitas Rodríguez en Kick y se conocerán las peleas. Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Alfre Montes De Oca y Joaquín Cavanna serán los animadores de la noche.

Los integrantes de PLM.

En dónde va a ser Párense de Manos 3

La primera edición fue en el mítico Luna Park que se vio colmado por miles de personas, la segunda en la cancha de Vélez, mostrando así un gran crecimiento en la comunidad y la difusión del evento. Párense de Manos 3 será la última edición y tendrá lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

Estadio Huracán en Parque de los Patricios el club para el cual fichó el jugador de Irigoyen, Patricio Leonel Farías. (Club Huracán)

Quiénes pelearán en Párense de Manos 3

Hasta el momento, no hubo ninguna confirmación oficial sobre las figuras que se presentarán a competir en Parque Patricios. Sin embargo, de acuerdo a lo que informó TyC Sports, por diferentes motivos se sabe que Flor Vigna, Roberto Galati y Mernuel, serían algunos de los famosos que se subirán al ring.