Le preguntaron a los ingleses que sabían sobre las Islas Malvinas y las respuestas sorprendieron a todos

El usuario de TikTok, @soynachozeta, salió a las calles de Inglaterra a preguntarle a los habitantes sobre lo que sabían u opinaban de las Islas Malvinas y las respuestas generaron mucha repercusión. En Argentina, hace poco fue el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Qué saben los ingleses sobre las Islas Malvinas

El video fue publicado por el creado de contenido Soy Nacho Zeta en TikTok y en él, hablaba con tres ingleses que le dejaron su opinión sobre el tema. Uno de ellos, señaló: “Sé que son reclamadas por Argentina, sé de la guerra, Margaret Thatcher, general Galtieri, las Malvinas. Creo en el derecho de la gente de elegir sobre su territorio, así que si la gente quiere algo, que así sea. Si quieren que sean argentinas, que sean argentinas, yo no puedo decidir”.

Otro, más joven, cuando le preguntaron lo que sabía sobre el tema, respondió: “Creo que son islas que ¿pertenecen a Argentina, son argentinas? Creo que la gente sabe poco, muy poco, creo que es de esas cosas que pasaron en el pasado colonial británico, que fue malo. Realmente no se habla mucho al respecto. Es de esas cosas que no se tratan, pasa con otras cosas, como lo que pasó con Irlanda, que realmente no se habla sobre eso en la escuela”.

Islas Malvinas

Por su parte, otro adulto sumó: “Sé que es una isla pequeña, cerca de Argentina, con una población pequeña de algo de 3.000 o 4.000, que creo que se identifican como británicos”, y agregó sobre lo que se sabe del tema en Reino Unido: “Creo que hay algo impregnado en los británicos de que las Malvinas son parte del Reino Unido y si bien la gente no sabe mucho sobre ellas, si uno dice “Malvinas”, la gente dirá ‘sí, eso es territorio británico’”. Luego, le preguntaron sobre como sería una hipotética situación en que se devuelvan: “Creo que sería un tema candente. No digo que esté bien, ni esté mal, ni sé mucho la historia para tener una opinión, pero no creo que sea algo que la gente británica diga ‘sí, da igual’, y creo que tendrían una opinión que se alinea con la del Reino Unido.