Contó que no quiere niños ni alcohol en su boda y se hizo viral en TikTok

Sol Carlos se hizo viral en TikTok hace años por su contenido promoviendo el amor propio. Sin embargo, en los últimos días la joven fue tendencia por las condiciones que impuso para su boda y que despertaron todo tipo de comentarios.

En primer lugar, Sol blanqueó que no quiere permitir el ingreso de celulares para que todos puedan “vivir el momento” a la vieja escuela. El video le valió miles de críticas, pero fue más allá cuando continuó enumerando algunas condiciones de su casamiento.

“No quiero niños en mi boda. He ido a varias bodas en donde los niños destruyen el vestido de la novia, destruyen las decoraciones y los padres no hacen nada”, zanjó la influencer, sincera, y argumentó su decisión: “Yo de chiquita odiaba ir a las bodas. La música era fuerte, tenía que dormir en unas sillas incómodas, No llevarías a un niño a una discoteca, entonces ¿por qué lo llevarías a una boda?”.

“Igual también entiendo que no todo el mundo quiere pagar una niñera o tiene alguien que le pueda cuidar al bebé. Entonces estoy pensando en tal vez tener una niñera o alguien que pueda cuidar a lo niños en una habitación en donde los padres los puedan dejar”, contó Sol, analizando todas las opciones.

Sobre ese último punto, aclaró: “Si doy un año de anticipación tal vez pueden conseguir alguien a tiempo. Que un bebé llore o grite está perfecto, así se comunican, pero siento que eso durante la ceremonia me distraería un poco. Y si alguien me dice ‘no Sol, si no invitás a mis hijos yo no voy’. Lo súper entiendo y lo súper respeto, no hay drama. ¿Ustedes qué opinan?”.

Sol Carlos prohibió el alcohol en su casamiento

“Sé que es controversial esto, pero no sé si quiero alcohol. Yo no tomo alcohol, mi pareja tampoco. Ninguno se termina ni un vaso. Estoy pensando en usar ese dinero para comprar algo que todos podamos disfrutar, como un show”, indicó Carlos.

Y reflexionó: “Muchas veces el alcohol termina siendo un problema. Siento que me van a tildar de aguafiestas, pero es nuestra boda. Segundo, ellos son los aburridos si piensan que no pueden divertirse sin alcohol. Siento mucha presión social con el tema, así que aún no sé qué vamos a hacer”.