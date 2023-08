Sergio Massa cierra la campaña en el Conurbano con Axel Kicillof, a la espera de las definiciones para el acto en La Plata

El precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, estará presente este miércoles en el acto de cierre de campaña del gobernador bonaerense y candidato a la reelección, Axel Kicillof, que se realizará en Merlo.

El encuentro se llevará a cabo desde las 15 en el gimnasio del Club Deportivo Merlo, ubicado en Balbastro 2201 de ese distrito del oeste del Gran Buenos Aires.

El ministro argentino de Economía y precandidato presidencial del partido oficialista, Sergio Massa, habla en la recta final de campaña ante trabajadores de la Confederación General del Trabajo. Foto: Natacha Pisarenko

Formarán parte del acto el ministro de Interior y precandidato a senador nacional Eduardo ‘Wado’ de Pedro; los postulantes a diputados nacionales; la vicegobernadora, Verónica Magario; el jefe comunal de ese distrito -en uso de licencia-, Gustavo Menéndez, intendentes bonaerenses y todos los miembros del gabinete.

El mandatario bonaerense pidió el lunes pasado a la población que vote por Unión por la Patria (UxP) para “estar mejor”, expuso la necesidad de “defender todo lo logrado” y advirtió que las propuestas de la oposición “hoy aparecen sin maquillaje y son horribles”.

Se espera que el gobernador haga un repaso por los aspectos más salientes de su gestión, mientras también el titular del Palacio de Hacienda podría hacer uso de la palabra.

En tanto, mañana se realizará el cierre nacional en un acto que se desarrollará desde las 18 en el Teatro Argentino de La Plata, ubicado en las calles 51 entre 9 y 10. Aun no está confirmado quiénes estarán presentes, principalmente los líderes del oficialismo, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

El presidente, en diálogo con Radio con Vos, se refirió respecto a si estará en el acto y evitó responder: “Estamos trabajando, yo lo veo bien. Es su campaña y yo quiero que le vaya bien”

En tanto, Fernández aseguró que no sabe donde esperará los resultados de las PASO el próximo domingo: “No lo tengo planeado. Estoy tratando de mantenerme con mucho esfuerzo al margen de la campaña porque entiendo que no debo ser yo el que hace campaña, los que hacen campaña son los candidatos”.

Por el lado de CFK aun no está confirmado si estará o no en el acto que se llevará a cabo en La Plata como tampoco se conoció si estará o no en el búnker el próximo domingo.

Massa recibió el apoyo de la CGT en la recta final de la campaña

“Es un desafío y una obligación: como cantan los compañeros, el domingo cueste lo cueste tenemos que ganar”, dijo este martes Sergio Massa en un acto organizado por la CGT en el conurbano bonaerense. Antes dieron unos breves discursos el integrante del triunvirato que dirige la CGT, Héctor Daer, y el precandidato a Vicepresidente, Agustín Rossi.

“Vengo a comprometerme y a poner también blanco sobre negro: qué es lo que se discute este domingo y el 22 de octubre y por qué es tan importante ganar, cueste lo que cueste para los trabajadores argentinos”, dijo Massa.

Sergio Massa junto a la CGT Foto: Prensa CGT

Massa, como en otros discursos, le habló a los desencantados con el Gobierno del Frente de Todos: “Claramente sabemos que hay compañeros nuestros que en 2019 tenían otra esperanza. Nos agradecen haber cuidado los empleos en la pandemia pero nos reprochan que no hayamos recuperado los salarios”, admitió.

“Están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despidos y de las vacaciones pagas y también de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, están ellos que hablan del costo laboral. Y estamos nosotros con la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores de discutir una mejora en el ingreso”, diferenció Massa.

“Nos plantamos como los defensores de la producción y del trabajo. La única forma de que haya mercado interno es con salarios fuertes”, afirmó el candidato que terminó su discurso con una arenga a “votar el domingo para ganar, cueste lo que cueste”.