Renovación en el gabinete: Jaldo incorpora nuevos funcionarios en áreas estratégicas

En un acto formal celebrado este jueves, el gobernador, Osvaldo Jaldo, tomó juramento a tres nuevos funcionarios que se incorporan al gabinete provincial. Los nombramientos corresponden a áreas clave del Poder Ejecutivo, buscando fortalecer la gestión y mejorar la atención a los tucumanos.

Marcelo Santillán asumió como secretario de Municipios y Grandes Comunas, Andrés Galván fue designado secretario de Trabajo, y Enrique Salvatierra se convirtió en el representante oficial de la Provincia de Tucumán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el acto contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; funcionarios del Gabinete Provincial; los diputados nacionales Agustín Fernández y Elia Fernández.

Asimismo, estuvieron presentes los intendentes Gonzalo Monteros (La Banda), Marta Najar (Las Talitas), Marta Albarracín (Lules), Antonio Moreno (Trancas), Jorge Leal (Burruyacú), Raquel Graneros (Graneros), Gabriela Rodríguez (La Cocha), Francisco Caliva (Tafí del Valle), Enrique Orellana (Famaillá) y Francisco Serra (Monteros). Los legisladores Francisco Serra, Nancy Bulacio, Paula Galván, Carlos Najar, Mario Leído, Alberto Olea, Roberto Moreno, Gerónimo Vargas Aignasse, Roque Argañaráz y Walter Herrera.

En la oportunidad, Jaldo destacó la importancia de estos nombramientos en momentos de complejidad económica y social: “Agradecemos a los compañeros que acaban de jurar, Kike, Marcelo y Andrés, por aceptar este rol en un contexto difícil. En momentos económicos y sociales donde se requiere mucha solidaridad para los tucumanos, ellos han decidido dar un paso al frente”, subrayó el gobernador.

El mandatario provincial recordó que la Casa de Tucumán en la Capital Federal, que ahora será dirigida por Enrique Salvatierra, es un espacio de servicio para los tucumanos que residen en Buenos Aires: “Muchos tucumanos no saben cuál es el rol de la Casa de Tucumán. Hoy debemos tener más de 40 familias con pacientes internados en CABA, y a esas familias les pagamos el hotel a través de la Casa de Tucumán. También brindamos servicios que necesitan los pacientes y sus familiares”, explicó.

Con respecto a la Secretaría de Trabajo, Jaldo enfatizó que Galván, quien ya ocupó este cargo en gestiones anteriores, tiene la experiencia necesaria para mediar en las paritarias y trabajar en el equilibrio entre el sector patronal y el sector laboral, especialmente con el inicio de la zafra azucarera, añadiendo que “Hemos puesto un hombre con experiencia en ese cargo”.

Compromiso con los municipios

Santillán, en su rol como secretario de Municipios y Grandes Comunas, se comprometió a trabajar cerca de los gobiernos locales para mejorar el diálogo y la colaboración entre las diferentes comunas y municipios de la provincia: “Tenemos el compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo para poder cumplir y estar cerca de cada uno de los tucumanos”, afirmó.

Los flamantes funcionarios también expresaron su agradecimiento al gobernador por la confianza depositada en ellos. En esta línea, Galván, al asumir la Secretaría de Trabajo, afirmó: “Quiero agradecerle al gobernador Jaldo por confiar en una cartera tan importante. Trabajaré para cumplir con todas las expectativas que ha puesto en mí”.

Salvatierra, por su parte, destacó el desafío que representa ser el representante oficial de Tucumán en Buenos Aires y aseguró que su tarea será poner la Casa de Tucumán al servicio de todos los ciudadanos de la provincia: “Nos pide Jaldo que seamos empáticos, que trabajemos todos los días y pongamos a disposición la Casa de Tucumán para todos”, concluyó.

A su turno, el vicegobernador Acevedo también destacó la importancia de los nombramientos, asegurando que “como la Secretaría de Grandes Comunas y Municipios que tiene a cargo las 10 comunas, que ya son prácticamente municipios que uno ve en cuanto a extensión, en cuanto a servicios que deben brindar y en cuanto a habitantes”.

“Otra importantísima área que estaba sin cubrir es la Casa de Tucumán, con el beneplácito que informa el gobernador que va a estar al servicio de todos los tucumanos y tucumanas que lo necesiten. Vamos a tener que empezar a difundir el domicilio de la Casa de Tucumán para que se puedan llegar a aquellos que lo necesiten. No es un espacio reservado solo para autoridades provinciales, sino para todos los tucumanos y tucumanas” y contó: “en un área muy sensible para nosotros, como es la de Trabajo, se produjo un cambio que el gobernador entendió necesario. Entendemos que esta área de trabajo es muy sensible en estos momentos, donde se tienen que realizar paritarias. Interviene a mediar para generar las condiciones de que se pueda seguir trabajando en Tucumán y generando desarrollo”, cerró el vicegobernador.