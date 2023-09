Patricia Bullrich volvió a mostrarse con Macri y prometió: “Vamos a ganar las elecciones para que el poder deje de ser feudal y mafioso”

La candidata a Presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, disertó esta mañana en el Segundo Encuentro del Grupo Libertad y Democracia, que reunió en el Salón Dorado de la Legislatura porteña a ex presidentes iberoamericanos como Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Felipe Calderón (México), Jorge Quiroga (Bolivia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

“Hemos dado la batalla para que la Argentina mantenga la democracia y para que las virtudes republicanas sean el centro de la discusión de nuestro país. Y la hemos dado contra un adversario que intentó en todo momento salirse de la democracia hablando de la democracia. Que ha utilizado la democracia para deformar lo que objetivamente es la democracia”, sostuvo Bullrich en su alocución.

“Dimos luchas fundamentales. La Argentina estuvo al borde de elegir a los jueces dentro de las boletas electorales de los partidos políticos y nosotros los frenamos. Luchamos contra un brutal avance contra la libertad de expresión. Con una ley cerrojo contra la prensa. Quisieron avanzar sobre las riquezas más importantes que tiene nuestro país. Y fueron por el campo. Y ahí salieron los chacareros en todas y cada una de las rutas. Y lo frenamos”, agregó la candidata presidencial.

Patricia Bullrich volvió a mostrarse con Mauricio Macri Foto: Google

“Luego llegaron al extremo, que hoy ha vuelto a ser parte del juzgamiento que tiene la ex Presidenta de la Nación y actual Vicepresidenta. Firmaron un Pacto con Irán. Con los responsables y asesinos del atentado más importante que tuvo la Argentina en su historia. Y lo frenamos. Y hoy está en juicio. Y fuimos nosotros los que dimos ese debate en el Parlamento. Luego la Justicia dijo que no había ningún delito. Y ahora volvió a decir que ahí había un delito muy claro. El delito de entregarle a los asesinos la posibilidad de auto juzgarse. Algo increíble en un país democrático”, agregó.

La candidata de Juntos por el Cambio recordó el asesinato del fiscal Nisman: “Fue uno de los momentos más trágicos que tuvo la Argentina en el año 2015. Faltaban pocos meses para que Mauricio Macri fuese elegido Presidente de la Nación. En esa conmoción intentaron decir que se había suicidado. Hasta que la Justicia dijo ‘lo asesinaron’. Y ahí estuvimos nosotros dando esa pelea”.

Y añadió: “Luego en nuestro gobierno tuvimos un incesante intento de llevarnos a la ingobernabilidad diaria y permanente. Todos los días intentaron voltear nuestro gobierno. En la lógica del populismo argentino, kirchnerismo, para decirlo con nombre y apellido, la lógica es o gobernamos nosotros o no gobierna nadie. Y ahí durante los días que estuvimos en el gobierno, más de mil días en cuatro años, todos los días intentaron sacarnos del poder. Y resistimos. Y llegamos hasta el último día de gobierno, con problemas, pero logrando decirle al pueblo argentino: a nosotros no nos van a sacar aquellos que no creen en la democracia”.

“Tenemos la firme convicción de frenar que otra vez intenten secuestrar la gobernabilidad, los que se creen dueños del poder. Esta es la batalla final. Estamos en el desembarco de Normandía. No nos vamos a correr por un grupo nuevo, que tiene derecho, pero que no tendrá la espalda, el coraje, la decisión y el temperamento para decirles basta al kirchnerismo, ustedes no gobiernan más”.

“Vamos a ganar las elecciones para que el poder deje de ser feudal y mafioso, un poder que le saca todo a la gente pese a que el país tiene todas las riquezas mientras el pueblo no tiene nada”, cerró Bullrich.

Mauricio Macri vuelve a dar su apoyo a Patricia Bullrich

La candidata de Juntos por el Cambio estuvo en el Encuentro del Grupo Libertad y Democracia acompañada por el líder del PRO, Mauricio Macri, en una nueva muestra de compromiso hacia la campaña electoral de su coalición.

Además, el exmandatario días atrás había salido a criticar duramente al candidato de La Libertad Avanza.

Macri afirmó que Argentina necesita que “quien la conduzca haya vivido la fuerza del status quo”, en referencia a la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

“¿Una persona sola puede hacer un cambio?”, se preguntó el exmandatario haciendo alusión a Milei y evocó sobre su gestión en la Casa Rosada: “Yo estaba casi solo y tenía cuatro gobernadores. Milei tendría cero gobernadores; yo tenía un tercio de diputados y un quinto de senadores, y los libertarios tendrían aún menos”.

El exmandatario hizo las apreciaciones en el marco de una entrevista con el canal La Nación+. Entonces, consideró que “Argentina requiere que quien la conduzca haya vivido la fuerza del staus quo”, por lo que destacó que su exministra de Seguridad “ya lo vivió” en su gestión y “ya enfrentó a (Hugo) Moyano y a los narcos”.