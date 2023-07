Más revelaciones sobre el sistema de recaudación que complica a Javier Milei

El escándalo que acorrala al aspirante presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, sumó este jueves nuevos condimentos a partir de las declaraciones que realizó la militante de Entre Ríos, Liliana Salinas, que en las últimas horas confirmó que los candidatos deben pagar montos en dólares para figurar en las listas.

“Nosotros somos un espacio nuevo, estamos incursionando recién en este ambiente. Yo soy militante hace muchos años pero al frente de un partido soy nueva. Representamos la Libertad Avanza en Entre Ríos y nosotros nos bancamos y financiamos todo lo que tiene que ver con la campaña”, explicó Liliana Salinas en declaraciones a Radio Con Vos.

Polémica con Javier Milei por la venta de candidaturas.

Salinas buscó quitarle dimensión a la polémica: “No entiendo por qué se horrorizan cuando simplemente somos honestos, cuando a las personas que quieren ser candidatos les vamos de frente, les somos claro y les explicamos la situación: que no tenemos para bancar la campaña, que no tenemos una caja del Gobierno, que lo hacemos nosotros directamente y que cada uno de nosotros tiene que financiar la campaña. Es tan simple y sencillo como eso”.

La dirigente, que representa a La Libertad Avanza en Entre Ríos, confirmó en la víspera que aquellos que quieran anotarse como candidatos en el sector que encabeza Milei deben cumplir con un aporte en dólares. “Acá somos muy austeros. No pedimos un peso para financiar lo nuestro. Pero a nivel nacional exigen que haya aportes y eso lo coordina Julio Serna, nuestro interlocutor”, dijo ante la consulta de La Nación.

Esa información salió a la luz a través de una filtración de audios de Salinas. “En los audios simplemente explico eso, explico el financiamiento y a los que iban a ser en ese momento candidatos se les iba explicando eso. Como armadora en Entre Ríos era mi trabajo hacerlo”.

“Nosotros aportamos a la provincia nuestra, todo lo que tenga que ver con nuestra provincia, todo lo que tenga que ver con cartelería”, diferenció.

Como ejemplo, Salinas se refirió al viaje que Milei realizó a esa provincia y mencionó que la estructura local financió todos los gastos vinculados con el viaje y la seguridad. “El viaje de Javier es algo que se planea en el equipo y lo lleva quien quiere, tampoco es que él impone una visita de él. Nosotros queríamos que él nos visitara justamente por el manoseo que había en Entre Ríos, donde había muchos que se decían llamar armadores de Javier o ser representantes de Javier”, completó.

Elecciones 2023: Javier Milei y Carlos Kikuchi. (La Voz)

“Nosotros no le pagamos a Milei, solamente solventamos los gastos de lo que significa una visita de él”, aclaró.

El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González abrió una investigación preliminar para determinar si el partido La Libertad Avanza y Milei cometieron algún delito, tras las denuncias públicas en su contra por la supuesta venta de candidaturas, entre otras acusaciones.

Dada la “gravedad institucional” de las denuncias conocidas en los últimos días, el fiscal ordenó la formación de una instrucción preliminar, “a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral”, informaron fuentes judiciales.

En ese contexto, el fiscal convocó a prestar declaración testimonial el próximo martes al exintegrante de ese partido, el abogado Carlos Maslatón; a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la exmilitante de LLA Mila Zurbriggen y al empresario Juan Carlos Blumberg, quienes realizaron denuncias públicas de diverso tenor contra Milei y su partido, como la supuesta venta de candidaturas.