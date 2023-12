Las medidas de Milei: áspero debate entre Pecci y Raed

Las últimas medidas del presidente Javier Milei, generaron un duro debate entre la doctora Nadima Pecci, ex candidata a diputada de Patricia Bullrich y Antonio Raed, ex legislador y abogado del ex gobernador Juan Manzur. En el programa periodístico Primer Plano, que se emite por Canal 10, que conduce el periodista Germán Valdez y que estuvo acompañado por Vanesa Edmundo y Carolina Gallo, esto fueron algunos de los tramos destacados del debate:

--Cómo sintetiza esto que está pasando en la Argentina?

--NP: “La verdad que estamos en medio de una crisis muy profunda que viene de años de un desgobierno, que, obviamente, ha querido disimular o tapar la realidad económica, principalmente, que hoy atraviesa nuestro país. Y, hemos llegado a esta instancia, en donde con un nuevo gobierno de un signo político totalmente distinto y, además, nuevo en la política por Javier Milei, irrumpió hace dos años en la gente. Ha tomado esa decisión de dar un cambio rotundo de esa manera, y hoy, nos encontramos todos los argentinos en una situación de crisis, producto de todo ese tiempo en donde las cosas no se han hecho como corresponde. Creo que este nuevo gobierno viene con un gran desafío que es, primero, generar consensos dentro de la política y, con esos consensos, poder construir un futuro digno para todos los argentinos. Realmente no hay más margen de error para quien está hoy en la cabeza del gobierno”.

--PR: “Realmente atónito ante una realidad que nos golpea muy duro. Somos verdaderos “Conejillos de Indias”. Se está realizando un experimento, sobre todo con un cuerpo social que se encuentra en estado crítico, como es de público conocimiento. Se están realizando prácticas de cirugía mayor, que, en definitiva, no sé en qué pueden llegar a terminar. Es un nuevo, pero viejo gobierno, si uno juzga los funcionarios que se han incorporado a su gestión. Estimo que realmente estas prácticas, de, por ejemplo, un liberalismo extremo y ortodoxo en grado sumo, no tienen nada que ver con la idiosincrasia del pueblo argentino, que, desde que irrumpió el peronismo con su veta humanística, con su capitalismo social, con la movilidad social ascendente, no está en condiciones de ser víctima. No es cierto que este tipo de medidas extremas, en una ortodoxia de pronto de academia, se puedan implementar en pro de llegar a un equilibrio fiscal. Nos lleva a preguntarnos: ¿y después qué? Ahora la cuestión más delicada, que yo veo en todo esto, no tiene exactamente que ver con lo que puede llegar a suceder con la microeconomía y por ende con la economía doméstica o la economía familiar. Tiene que ver con algunos otros aspectos que nos ponen, realmente, ante un gran interrogante como si estuviéramos verdaderamente ante un gobierno de facto. Porque acá hubo un atentado en contra de la segunda autoridad de la Nación, en que se vieron involucrados la familia Caputo, por una parte, y la señora Bullrich por la otra, que jamás en la vida reconoció la existencia del atentado. Obviamente quedó absolutamente impune. Ahora digo yo: los escraches públicos, el estado de violencia social y de psicosis colectiva, adversa al kirchnerismo que se ha generado, ¿a qué nos puede llevar? ¿A qué extremo podemos llegar? Prefiero no elucubrar”.

--NP “Eso lo está investigando la justicia. Hay una banda “Los Copitos”, que creo que es la que estaba involucrada en ese acontecimiento: lo investigará la justicia. Pero que nada tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Es traer a colación un tema que no tiene nada que ver, que, además, si el pueblo argentino es víctima de alguien, es víctima de más de 70 años de peronismo. Han hecho una desculturización absoluta, han destruido la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito y nos han llevado a esta instancia. Javier Milei lleva 5 días de gobierno y tiene que tomar estas medidas porque la situación en la que han dejado el país. Así que no pueden culpar ni a (Mauricio) Macri ni a Milei, de que los argentinos hoy tengamos esta situación desastrosa en la que nos encontramos”.

--Voy a aprovechar esta mesa con dos grandes dirigentes y les voy a preguntar ¿qué es lo que opinan sobre este las medidas que se han tomado el gobierno de Milei?

-PR “No tenga duda de que va directamente al bolsillo de “Juan Pueblo” y de “Doña Rosa”; ellos van a ser, en definitiva, los que van a sufrir de una manera muy agresiva este ajuste verdaderamente inhumano que se está llevando adelante. Guíese nada más de la liberación del precio de los combustibles. Ya nos han colocado en esa dinámica. Estamos en el escenario de una hiperinflación y los perjudicados, y el hilo siempre se corta por lo más fino, son” Juan Pueblo” y “Doña Rosa”.

-NP “ “Juan Pueblo” y “Doña Rosa” están pagando, desde hace muchísimo tiempo, la mala gestión, principalmente del kirchnerismo. Hablemos de los últimos 20 años. Porque recordemos que particularmente a Javier Milei lo votan más en los sectores que llaman barrios populares. Los más humildes lo han votado masivamente. ¿Por qué? Porque esa migaja que el peronismo le tiraba, sacándole al que produce, ya no le alcanzaba. Lo que estamos viviendo hoy, es el sinceramiento, es la realidad y es la misma gente la que lo sufrió la que está dispuesta a bancarlo.