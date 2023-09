Julián Domínguez: “Al Estado le cuesta retener a los profesionales de alta capacitación”

Julián Domínguez, exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, participó de la quinta edición del ciclo Democracia y Desarrollo organizada por Clarín y, en ese marci, advirtió que en la Argentina “no se puede convivir con un Estado bobo”.

“No se puede convivir con un Estado bobo, incompetente y con bajo sueldo, porque la gente busca la remuneración por otro lado”, enfatizó Domínguez durante la actividad que se desarrolló en el Museo de Arte Latinoamericano (Malba).

Domínguez fue consultado sobre la polémica alrededor del pase a planta permanente de 800 personas del Ministerio de Economía: “Cuando a la gente se la respeta y se respeta su tiempo de antigüedad, su promoción y eso no tiene favoritismo, la gente es altamente capacitada. No conozco puntualmente la situación del personal, pero hay gente que 8, 10, 12 o 15 años y se le debe reconocer los derechos”, enfatizó.

Y continuó: “Me parece que ese no es un problema. La gente que tiene el derecho, que tiene antigüedad y que tiene profesionalidad, me parece que está muy bien”.

Sobre la importancia del Estado como formador de recursos humanos, manifestó: “Creo que deberíamos jerarquizarlo aún más. El sector público forma a un montón de gente que después las empresas, por el doble de remuneración, se llevan los mejores cuadros. Los mejores cuadros que vos formás después se los lleva el sector privado”, argumentó.

Además, precisó: “A los trabajadores de la administración pública, la política debería cuidarlos. Me llama mucho la atención que la política debe ser la única actividad que se descalifica a sí misma y eso no me parece bien. Habla del poco amor que uno tiene por lo que uno cree. Tenemos profesionales de alta calificación en el Estado”.

“Al Estado le cuesta retener esos mejores cuadros. Entonces, todo lo que se haga para mejorar las condiciones de los profesionales del Estado, Argentina lo necesita”, concluyó.

Por otra parte, Domínguez destacó que “está claro que los planes sociales desestimulan la búsqueda de empleo, por más que en las economías regionales ahora se haya creado ese instrumento que permite convive el trabajo temporario con los planes sociales”.

“Sobre la reforma laboral, los convenios colectivos resuelven bien el problema, yo no veo el problema ahí. Existe un marco de comprensión de la realidad y los dirigentes sindicales, por lo menos en los gremios industriales tienen la más alta consciencia de que su destino está vinculado al éxito de las empresas”, sentenció.