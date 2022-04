Nuevamente, Javier Milei se transformó en tendencia en las últimas horas, después del desplante que le hizo a María Laura Santillán en medio de su programa. El diputado estaba siendo entrevistado por la periodista cuando decidió retirarse del estudio para no debatir con Carolina Losada.

El referente liberal se mostró enojado con la producción, por “faltar a la verdad” y no cumplir con lo pactado que, según mencionó, era un mano a mano con la periodista. Sin embargo, la intención del programa de LN+ era juntarlo con la diputada de Juntos por el Cambio para que tengan un intercambio.

Javier Milei junto a su grupo de trabajo. Foto: Franco Fafasuli

Ante la consulta de por qué no podía integrarse a la mesa, donde se encontraba la santafesina, el libertario respondió: “Porque me habían dicho que era un mano a mano. Yo tengo definiciones de mano a mano distintas”.

Si bien la entrevista continuó, ante una nueva insistencia de la periodista, el libertario reaccionó y se quería ir: “Me voy directamente, quedate tranquila. Me voy a mi casa, a trabajar”. Ante la evidente molestia, Milei agregó: “Me molesta cuando faltan a la verdad, cuando no cumplen las condiciones que pactan. Y yo tengo entendido que un mano a mano es un mano a mano. Entonces eso es mentir. De hecho, me lo tomo bastante bien para ser engañado y que me hayan mentido”.

Santillán intentó calmar las aguas, pero no hubo caso para que el libertario cambie de opinión al respecto. “No se le miente a los invitados, no se los traiciona y no se les cambian las condiciones una vez que está sentado”, añadió el diputado.

Y luego apuntó contra el tono de la conductora, que intentaba bajar la espuma del conflicto inesperado: “No trabajes en hacer creer que estoy enojado porque no lo estoy, simplemente estoy describiendo la traición de los embusteros de tu producción. Cuando no te cumplen la palabra, no es fácil volver”.

“Yo puedo tener un excelente vínculo con Carolina. Yo pacté hace más de una semana la nota con tu gente, que hasta vos misma me pediste que venga y ahora me encuentro con que me mienten y me engañan”, concluyó Milei que se fue a su casa.