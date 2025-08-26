De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2025 de Buenos Aires el 7 de septiembre

El próximo domingo 7 de septiembre se eligen cargos municipales y provinciales en Buenos Aires en una nueva jornada electoral. El voto es obligatorio para todos los bonaerenses que tienen entre 18 y 70 años. Para poder votar hay que tener, al menos, 16 años cumplidos, presentar el último DNI vigente y aparecer en el padrón electoral.
De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones de Buenos Aires
Si no acudís a presentar el sufragio, y no justificas tu accionar, la multa va desde $1.000 hasta $2.000, según la cantidad de faltas que tengas en anteriores ocasiones. Pero también, aquellas personas que no vayan a votar, podrían tener problemas a la hora de realizar ciertos trámites administrativos.
Cómo pagar la multa por no votar en las Elecciones de Buenos Aires
- Entrar al Registro de Infractores al deber de votar en la página web de la Justicia Nacional Electoral.
- Preguntar si existe alguna infracción y verificar el monto adeudado, que varía según la cantidad de ausencias.
- Ejecutar el pago, que puede ser de forma online mediante tarjeta, homebanking o billeteras virtuales. También es posible pagar de manera presencial en las sucursales del Banco de la Nación Argentina.
Cuáles son los motivos que permiten no ir a votar
- Enfermedad o imposibilidad por fuerza mayor.
- Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación el día de la elección.
- Ser juez o auxiliar de la Justicia.
- Trabajar en organismos o empresas de servicios públicos.
¿Qué se vota en las Elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires?
En la provincia de Buenos Aires, se elegirán cargos provinciales y municipales en las 8 secciones electorales de la provincia, al usar la boleta partidaria tradicional.