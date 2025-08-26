Política / Elecciones

De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2025 de Buenos Aires el 7 de septiembre

El voto es obligatorio y quienes no se presenten a emitirlo, tendrán consecuencias.

Ramiro Pérez
26 de agosto de 2025,

Las votaciones se hacen el 7 de septiembre.

El próximo domingo 7 de septiembre se eligen cargos municipales y provinciales en Buenos Aires en una nueva jornada electoral. El voto es obligatorio para todos los bonaerenses que tienen entre 18 y 70 años. Para poder votar hay que tener, al menos, 16 años cumplidos, presentar el último DNI vigente y aparecer en el padrón electoral.

De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones de Buenos Aires

Si no acudís a presentar el sufragio, y no justificas tu accionar, la multa va desde $1.000 hasta $2.000, según la cantidad de faltas que tengas en anteriores ocasiones. Pero también, aquellas personas que no vayan a votar, podrían tener problemas a la hora de realizar ciertos trámites administrativos.

Elecciones 2023 gente votando en la ciudad de buenos aires votacion Foto clarin
Cómo pagar la multa por no votar en las Elecciones de Buenos Aires

  1. Entrar al Registro de Infractores al deber de votar en la página web de la Justicia Nacional Electoral.
  2. Preguntar si existe alguna infracción y verificar el monto adeudado, que varía según la cantidad de ausencias.
  3. Ejecutar el pago, que puede ser de forma online mediante tarjeta, homebanking o billeteras virtuales. También es posible pagar de manera presencial en las sucursales del Banco de la Nación Argentina.

Cuáles son los motivos que permiten no ir a votar

  • Enfermedad o imposibilidad por fuerza mayor.
  • Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación el día de la elección.
  • Ser juez o auxiliar de la Justicia.
  • Trabajar en organismos o empresas de servicios públicos.

¿Qué se vota en las Elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires?

En la provincia de Buenos Aires, se elegirán cargos provinciales y municipales en las 8 secciones electorales de la provincia, al usar la boleta partidaria tradicional.

Elecciones en Buenos Aires el 7 de septiembre.
