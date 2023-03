Aníbal Fernández mostró su postura ante la violencia narco en Rosario: “Los mismos que critican no hacen”

Durante este martes el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sumó presión contra la pelea por la violencia narco en Rosario, tras afirmar: “A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada: los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”. Además de brindar detalles sobre el operativo liderado por Casa Rosada para afrontar la situación en Santa Fe.

“En 2022 registramos 2050 procedimientos que nos dieron 2077 detenidos. El trabajo que se hizo es muy fuerte, pero no alcanza todavía: hay que seguir trabajando. Mañana vamos a estar incorporando 400 efectivos más y a su vez estamos trabajando con otro sistema: es muy probable que mañana llevemos las motos para poder estar en los distintos lugares”, expresó.

Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad sumó: “Nosotros vinimos a cortarlo definitivamente y vamos a cortando definitivamente progresando todos los días. En este caso lo haremos con la sumatoria del Ejército, que con todo el equipo de ingenieros va a trabajar en lo que significa la solución habitacional en los barrios populares”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respaldó el sueño de reelección en 2023 del presidente Alberto Fernández durante un encuentro (Archivo)

En el mismo orden, Alberto Fernández anunció durante esta misma mañana distintas medidas para combatir la violencia narco en Rosario frente al incremento de crímenes y la conmoción que generó el ataque a tiros contra el suegro de Lionel Messi.

“Rosario nos necesita, sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes. (...) Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios, mercaderes de la muerte. Ninguna organización criminal, ninguna red mafiosa, puede contra la fuerza de un pueblo unido y en defensa de su tierra y en su vida en comunidad”, planteó Fernández.

Dentro de sus movimientos estratégicos y bajo diálogo con el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin incrementó la presencia de fuerzas federales en la ciudad santafesina, además de enviar tropas del Ejército para que efectúen operativos en los barrios populares.

Cuáles fue el anuncio de Fernández en cuanto a la situación

“Refuerzo de fuerzas federales hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, viajará este miércoles para liderar las operaciones.

El Ejército Argentino participará a través de su Compañía de Ingenieros en barrios populares.

Las Fuerzas Armadas deberán actuar con honestidad, convicción y destreza ante el socorro de la ciudadanía.

Se sumaran “600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario”.

Un convenio de colaboración y cooperación técnica entre la provincia y el Renaper que permitirá validar identidades a través del Sistema de Identificación Segura “con rapidez y celeridad” en operativos de seguridad.

El sistema carcelario “extremará” la custodia contra los reclusos que cuentan con condena y que “pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales”.

Respuesta del intendente de Rosario a Aníbal Fernández

Pablo Javkin, intendente de Rosario, destacó la puesta en escena del gobierno nacional ante la violencia narco pero exigió “resultados inmediatos”. Durante una entrevista con TN declaró: “Valoro que muchas cosas que planteamos, como por ejemplo la inteligencia criminal penitenciaria, el refuerzo de las fuerzas federales en las calles y la urbanización de barrios, esté en la agenda. A partir de mañana esperamos encontrar resultados directos”.

Además opinó que el narcotráfico “es un fenómeno que no solo abarca la ciudad de Rosario”, sino que “toda la Argentina está viviendo en condiciones terribles. Esto atraviesa a gran parte del país”.

Y finalmente agregó: “El problema se puede resolver con una actitud decidida y de constante trabajo. Se lo vamos a volver a plantear al ministro de Seguridad, pero venimos insistiendo hace mucho con esta agenda de trabajo. Voy a exigirle resultados a Aníbal Fernández y a todos los ministros por igual. No hay que olvidarse que también el ministro de Justicia tiene injerencia en la inteligencia criminal penitenciaria”.