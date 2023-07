A dos semanas de las PASO: los indecisos superan el 40%

Los candidatos presidenciales comienzan el último tramo de la campaña y apuntan sus campañas y discursos para conquistar a los indecisos.

Un 40% de los votantes de las PASO que no sabe si va a mantener su voto a un determinado espacio político para las elecciones, según una encuesta de la Universidad de San Andrés.

No queda duda alguna que el índice de participación se convierte en uno de los interrogantes de mayor importancia de cara a los comicios que se avecinan. El desconocimiento y el desinterés juegan un papel preponderante. Muchos argentinos responden en las encuestas y comentan en los Grupos Focales que no votan en las internas porque no son obligatorias o porque las consideran de poca importancia.

Al ser consultados por la definición de su voto, muchas personas afirman que será días antes de los comicios e incluso en el propio cuarto oscuro.

Andrés Malamud, politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa, afirma que la abstención electoral aumentará ligeramente, pero no impactará sobre los resultados.

“Estamos yendo a la elección más abierta de los últimos 20 años. Hay una disparidad enorme”, dice Ana Iparraguirre, Politóloga y Directora de Dynamis Consulting.

Para Iparraguirre podría presumirse que va a haber muchos peronistas desencantados, muchos apolíticos que no votarán en las PASO.

Esto debería hacer que queden en la cancha un poco sobrerrepresentados los candidatos más extremos: Milei, Grabois, Bullrich, Myriam Bregman.

La politóloga afirma que los votantes de Patricia y de Milei están más entusiasmados que el resto del electorado.