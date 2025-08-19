Una falsa oferta laboral derivó en un presunto caso de trata

Una joven tucumana de 19 años fue rescatada este lunes en la Terminal de Ómnibus de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) en el marco de un presunto caso de trata de personas.

El operativo se desplegó luego de que la madre de la víctima denunciara que su hija había recibido a través de Instagram una supuesta oferta laboral. Según la propuesta, le pagarían en dólares a cambio de tomarse fotografías para un catálogo de ropa, además de cubrirle los pasajes hacia la Capital Federal.

Operativo de rescate

La Policía de Tucumán activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas, dando intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Desde allí se dispuso el trabajo conjunto con la Policía Federal Argentina, que localizó a la joven con el apoyo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El procedimiento concluyó cuando los agentes interceptaron a la víctima mientras descendía de un colectivo en compañía de otra persona.

Intervención judicial

Por orden del Juzgado Federal interviniente, la joven quedó bajo resguardo del Programa Nacional de Rescate y Protección Integral para Víctimas de Trata de Personas, que se ocupa de su contención y acompañamiento.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar de inmediato situaciones sospechosas, en especial aquellas que surgen a través de redes sociales y prometen empleos con altos beneficios económicos sin respaldo formal.