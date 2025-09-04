La Selección Argentina juega su última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 y será la última para Lionel Messi en el país y muchos jugadores más. Pero saliendo un poco de lo futbolístico, las redes sociales de los jugadores hoy en día son un medio de difusión importante para estar más cerca de ellos y enterarse del día a día en su vida cotidiana.

Lógicamente, entre los jugadores convocados por Lionel Scaloni, Messi es el que más seguidores tiene en Instagram, pero los otros cuatro, que completan el top, también son muy aclamados por las redes. Esto es un fiel reflejo de que los futbolistas no solo son deportistas, sino que, para muchos, son inspiración.

La lista de la Selección Argentina para esta doble fecha

Esta es la convocatoria del cuerpo técnico para los partidos frente a Venezuela y Ecuador. En ella se puede ver que hay jugadores de la “vieja guardia” y otros jóvenes que serán el futuro del equipo.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025

Los 5 jugadores de la Selección Argentina con más seguidores en Instagram

Lionel Messi: 506 millones de seguidores 506 millones de seguidores Julián Álvarez: 18 millones de seguidores Emiliano Martínez: 14.1 millones de seguidores Rodrigo De Paul: 13.6 millones de seguidores Lautaro Martínez: 11.8 millones de seguidores

Estos números no solo representan la masividad que alcanzan con la Selección Argentina. Los 5 jugadores son protagonistas principales en sus equipos e incluso, la mayoría, su principal figura. Formando así un público mixto que mezcla los nacionales con los europeos.

Por otra parte, vale la pena aclarar que Paulo Dybala, con 56,9 millones de seguidores, y Enzo Fernández, con 12 millones, se meterían entre los cinco, pero no fueron convocados para esta fecha.