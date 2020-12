New York -10° de temperatura, 6 AM ¡Que conjunción de elementos ¡ ¿Sera el frío intenso que acerca las semejanzas? Una figura se desplaza en la distancia, entre la nieve y el helado viento del lugar, la determinación se ve en su paso, un objetivo, un sueño, un compromiso, un desafío?

¿Quién y por qué? El quien, puede ser un capricho del destino o uno elegido para el momento, llevar mi alma, espíritu y colores de tierras extrañas. Mis pensamientos vuelan a mi país, donde quedaron los inicios de una pasión.

Ese día comencé a proyectar lo que sería unir el amor al deporte y la bandera. En 2012 se conmemoran los 30 años de una hecho que marco al país y mi vida como la de todos. Ya había pasado tanto tiempo cuando los niños soldados fueron con coraje y valentía como armas a enfrentar y defender lo que es nuestro, el frío, el dolor, el esfuerzo no se pueden comparar con lo que yo hice, mi vida no estaba en juego, ellos la perdieron.

Camargo, atleta entrerriana que ganó en Islas Malvinas. ARchivo

Cómo no soñar, cómo no volar y llorar en esta lejanía, por los que dejaron todo un día y cómo no dejar todo para rendirles un simple, pacífico y merecido homenaje. La oportunidad estaba dada, me convocaron para representar a mi país en el lugar más merecido para mí y conmigo el corazón de muchos, es una oportunidad que no se volvería a repetir, es una oportunidad que no puedo dejar pasar, sé que mi gente quiso estar ahí, y que los representé de la mejor manera posible. Siempre sostuve que no iba a pasar desapercibida, no podía. No debía.

En 2011 pensé, el próximo año son los juegos olímpicos de Londres y el próximo año estaré en las Islas Malvinas, y mi sueño era ganar una medalla olímpica. Pero decidí optar por viajar a Las Malvinas. El invierno en Hopewell Junction –New York, es muy intenso estamos muy cerca de Canadá, los detalles para preparar el MARATON, frío y viento.

Los entrenamientos son muy fuertes, sólo la perseverancia y el honor superan el cansancio. Quería y deseaba ser la Argentina ausente en sus mapas. Quería dejar mi nombre en las Islas, y que ese país que ellos eliminan de los mapas surja con mi nombre en el evento, sin decir una palabra sin levantar la voz. Sólo con el hecho de estar. Era la oportunidad y me preguntaba en la carrera de Malvinas ¿qué país me pondrán al reconocerme en la clasificación?

Fueron pasando los meses de preparación y se suman los kilómetros. Por suerte no hay lesiones. Todo ha sido lo más adecuado posible. Jugando al límite con el cansancio, con los ritmos de entrenamientos. En esta etapa de preparación lo que juega es mi mente. Ella no se cansa, no se quebranta, sabe que con ella estaban muchos a su lado soñando para que nuestra bandera pase y recorra las islas ese 2012, año en que se conmemoraba los 30 años de la guerra.

Pasó un año y el volumen de distancia ha sido de 220 km a la semana. Las pasadas fueron a buen tiempo, la preparación física fue casi la óptima 1.000 abdominales diarias, 100 flexiones de brazos, entre los detalles de la rutina. Además 5 veces de 5km a 16.30, ¿realmente extenuante? Tal vez sí pero no había lugar en mi mente para esa sensación.

A una semana del viaje me espera una variada escala para poder llegar a MALVINAS. Un grupo de ex combatientes me esperó en el aeropuerto, viajamos juntos y ahí me enteré que muchos de ellos regresaban a las Malvinas después de 30 años. Que mezcla de dolor y alegría. Es un huracán de emociones encontradas. Fue el encuentro un abrazo sin palabras.

Después de una exhaustiva revisación en el aeropuerto, más un extensa charla de bienvenida sobre las recomendaciones de lo que no debemos hacer para poder estar y participar en la carrera llegamos al destino.

Estamos todos listos

Me esperaban 42.195 metros, cada minuto, cada metro tiene dueño, no soy yo, son ellos, son ustedes. Yo solo el humilde medio y trato que la emoción no me supere. En la carrera dominé los sentimientos pero el orgullo de ser Argentina es mas fuerte. A esto se le suma las condiciones climáticas que no son las mejores. Todo Superó mis expectativas y el temor me inundaba la mente.

Nombre: CLAUDIA MARIELA CAMARGO

Nacionalidad: ARGENTINA

Evento: MARATHON STANDER CHARTERD - ISLAS MALVINAS -

RECORD DEL MARATHON

Ubicación: 1ER PUESTO.

Fue ahí en Islas Malvinas que gané mi medalla Olímpica y la bandera Argentina flameó en lo mas alto del Monte London. Tarea cumplida.

Con estas simples palabras quise contar mi experiencia en correr en suelo de Malvinas y dejar mi más profundo respeto y sinceros cariños a todos los argentinos, a nuestros soldados y su lucha por nuestra querida Argentina.