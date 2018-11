A raíz de las intensas lluvias que azotaron la ciudad de Paraná, un colectivero tuvo un gran gesto de solidaridad cuando vio a una niña que estaba por cruzar la calle y no podía por la cantidad de agua que arrastraba, por lo que el hombre se acercó y la rescató.

“Quiero felicitar al chofer de la línea 6 Luis Alejando Morales que ante la desesperación de una madre por su niña que estába del otro lado de la calle, la cual no podía cruzar porque se la llevaba el agua, no dudó ni un segundo y se bajó del cole para buscar a la criatura”, escribió una usuario en su cuenta de Facebook, que rápidamente se conviritió en viral.

El hecho conmocionó a los ciudadanos de la capital entrerriana y el colectivero Alejandro Morales, se llevó todos los halagos.

“Había una señora muy nerviosa, en un ataque de desesperación, que me dijo ‘no puedo cruzar a mi hija’. Ni lo pensé, me bajé del colectivo y el agua me llegaba hasta la rodilla. La nena se subió y cruzamos la calle” relató Morales, quien con su valentía ayudó a la joven en la esquina de Avenida de las Américas y Centenera.

Además, el chofer contó a Ahora que no es la primera vez que si bien esta es la primera vez que le pasó un caso así suele ayudar a las personas en la calle: “No se da todos los días algo así. Pero obviamente, a personas mayores o no videntes siempre las ayudo. Aparte a uno lo hace sentir bien” indicó Morales, sorprendido por la enorme repercusión que tuvo su actitud.