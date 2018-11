Dos hombres de la ciudad de Paraná chocaron en la mañana del viernes, y para sorpresa y ejemplo de todos, no hubo insultos ni gritos de por medio, sino todo lo contrario. Luego de pasarse los datos de los seguros, se abrazaron y reflexionaron: “Y ¿para qué nos vamos a insultar?”.

​El accidente ocurrió cuando el conductor de un auto intentó pasar por la derecha a un camión que giraba a la derecha también para tomar calle Mata. Cuando la luz verde dio el paso, el camión embistió al auto.

Dos conductores chocaron en Paraná y terminaron a los abrazos

Afortunadamente, no hubo heridos en el incidente, e incluso salieron tan bien que uno de ellos dijo: “¿Y qué le vamos a hacer? Él se estaba abriendo para doblar y me tapaba una camioneta, pero cuando el camión dobló, yo me metí abajo”, explicó a Elonce, el hombre oriundo de la zona rural en Quebracho y que conducía el Chevrolet.

Por su parte, el conductor del camión, explicó: “son casi 19 metros de largo y uno se tiene que abrir, porque sino te subís a los carteles. Lamentablemente, es así”, afirmó el camionero que viajaba desde Chajarí. En referencia a la “buena onda” con la que terminó el accidente, el conductor del camión afirmó: “¿Para qué nos vamos a bajar, insultar? Y la terminás pasándola peor. Eso no sirve”, remarcó.

Luego del incidente, los conductores se pasaron los datos de los seguros que se pondrán en contacto, y luego del hecho, terminaron a los abrazos, haciendo referencia a la “buena onda” que hubo desde un comienzo y sabiendo disculpar al otro.