Un hombre encontró una billetera y la llevó a una radio de Concepción del Uruguay para que su dueña la pueda pasar a buscar. La mujer, al revisarla se encontró con un papel y no dudó en compartirlo en las redes sociales: el sujeto necesitaba trabajo y le dejó sus datos por si ella lo podía ayudar.

Leila Pais, perdió su billetera pero no se había dado cuenta, sino que se enteró porque conocidos la contactaron al escuchar que sus pertenencias estaban en Radio 9: “Gracias a las personas que me llamaron y escribieron para avisarme que habían encontrado mi billetera, no sabía que la había perdido“, escribió en su muro de Facebook.

En esa misma publicación agradeció a la persona que tuvo el gesto de devolverla: “Gracias al señor Gerardo Quinteros que se tomó el trabajo de llevarla hasta la radio“. Y a partir de allí comenzó esta “mini cadena de favores“, porque dentro de su billetera había un papel que le pedía trabajo.

Como ella no contaba con la posibilidad de contratarlo, lo publicó en su perfil abogando a la solidaridad de los vecinos para poder retribuir el gesto de Quinteros. El pedido se ve muy modesto: lo escribió a mano en un papel de recetario médico.

Con la ilusión de que alguien lo contacte, dejó su número de teléfono y dirección. Leila no lo conoce porque el hombre solo dejó la billetera en la radio pero en las redes ya comenzó a circular su pedido para tratar de ayudarlo.