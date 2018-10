Estaba jugando al futsal con sus amigos y se transformó en héroe al reanimar a una bebé de seis meses que se ahogó en la pileta del Club Olimpia de Paraná. Como consecuencia de este episodio, realizarán un curso de RCP para que todos los socios sepan como actuar antes estas circunstancias.

“Justo en el medio del partido escuchamos unos gritos muy fuertes de una mujer, sabíamos que era algo grave, frenamos el partido y fuimos a ver qué pasaba“, comentó Álvaro Augusto Barattero a Elonce, y detalló: “Me encontré con una bebé que estaba muy azul por la hipoxia, porque no le entraba oxígeno a los pulmones, estaba muy flácida, era como si agarraba una remera, y el estado de conciencia prácticamente abolido“.

Barattero además de jugar al futsal para Don Bosco, es estudiante de Medicina. “Al principio me sentí muy asustado, muy nervioso, pero me di cuenta que debía actuar si o si porque lo que estaban haciendo estaba mal; ellos le metían el dedo en la boca y la zamarreaban y eso no se hace“, detalló el joven que le practicó la maniobra de Heimlich.

El estudiante de medicina aplicó la maniobra de Heimlich.

Gracias al accionar impulsivo del joven estudiante, la hija de su rival de Aatra III reaccionó. “Fue una alegría inmensa, fueron muchas sensaciones, se me puso la piel de gallina, fueron ganas de llorar, de reír”, comentó y agregó que en el Hospital recibió un cálido abrazo de agradecimiento por parte del padre de la menor.

Ante esta situación la Asociación Paranaense de Futsal informó que se realizará un curso de RCP para los afiliados. De esta manera se busca dar herramientas para que sepan como reaccionar ante estas situaciones.

Ambos coincidieron que puede ser el comienzo de una gran amistad.

En TN, confirmaron que Leila, la beba rescatada por Alvaro, fue dada de alta y se encuentra ya con sus padres. “Se como se hace el RCP, me lo enseñaron pero no pude hacer nada“, contó Joel Gómez, papá de la beba que se paralizó al ver a su hija inconsciente.