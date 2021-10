Si ya existen riesgos a la hora de emprender en tiempos de pandemia, lo de Sebastián y María Belén Nievas es de otro nivel. Es que los hermanos mendocinos se animaron a replicar un modelo de negocio que es furor en el exterior, la venta de waffles con forma de pene, y prometen generar el mismo impacto en Mendoza.

Hacía tiempo que los hermanos querían encarar un negocio juntos y fue Sebastián quien pensó en vender los waffles con esta temática, y ella no dudó en seguirlo. Por su trabajo ha recorrido diferentes países y esto lo vio en España, un local de Madrid que se llama “La Pollería”.

En Argentina, Córdoba y Buenos Aires también tienen sus waffles con forma de pene y Mendoza no podía quedarse atrás.

Fue así que averiguaron cómo arrancar y se arriesgaron a comprar las máquinas directamente a China. “A partir de eso empezó el proceso de habilitar este negocio en Mendoza, que te alquilen sabiendo lo que vas a vender y ahí empezaron las trabas. Porque el mundo está avanzando en estas cosas y nosotros también podemos”, contó Sebastián sobre el inicio.

Sebastián y María Belén Nievas crearon "Bergamota", wafles en forma de pene que se venden en Mendoza.

En Mendoza aún quedan rezagos de la provincia “conservadora” que en su momento fue, por lo que el miedo y la incertidumbre de emprender con algo relacionado al sexo y a la comida fue una “traba” para ambos y consideran que “lo sigue siendo”.

“Desde la familia y el círculo de amigos más íntimo me decían ‘¿estás seguro? vas a perder plata’. Pero el que no toma riesgos a veces no gana y decidimos lanzarnos y ver qué pasa”, dijo con optimismo el dueño de Berga Mota.

Incluso, Sebastián confesó que hablar del tema sexual con su hermana al principio le resultó un poco “incómodo y con mucho pudor en el medio” pero que ella le hizo todo “más fácil y me motivó a seguir adelante”.

“Son solo waffles con forma de pene”, resaltó ya más suelto y aseguró que “la idea es que la gente se divierta, provocar un momento divertido”.

Además, no descartan que pueda ser un atractivo turístico para la Ciudad de Mendoza, ya que comentó que en España llevan a contingentes de jubilados al local para que “se saquen fotos y se matan de la risa”

Valeria: en la serie española dedicaron un capítulo a contar la experiencia de las protagonistas en una 'waflería' similar

También habrá waffles con forma de vagina

Si bien arrancaron con los walffles con forma de pene, también dentro de poco sumarán las vaginas y la forma tradicional, para aquellos que lo deseen.

“Hay un movimiento femenino que estamos acompañando. La mujer no tiene por qué pensar en el qué dirán, sino disfrutar la vida como cualquier otro hombre”, resaltó Sebastián.

Y agregó que las mujeres tienen que poder sentirse libres de “sacarse una foto comiéndose un waffle con forma de pene, subirla a su Instagram y nadie les puede decir nada”.