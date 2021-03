La Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción final a la ley que modifica la composición del directorio de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). La propuesta no fue acompañada por la oposición.

La nueva ley cambia la Carta Orgánica del organismo y apunta a que las resoluciones y disposiciones del directorio sean publicadas en la página web. Sin embargo, hubo críticas desde el peronismo porque afirmaron que, con esta incorporación, se escondió un “beneficio personal” para el Gobierno con el objetivo de controlar más a la entidad.

El senador por el Frente de Todos (FdT), Lucas Ilardo manifestó que “Utilizaron un proyecto de mi autoría que nada tenía que ver con lo que estamos debatiendo. Era la posibilidad de que se publicaran las resoluciones para hacer una modificación del directorio. Por supuesto, al servicio del manejo del oficialismo e intentar quedarse con los lugares que tienen los trabajadores y los jubilados pero agregando mayor nivel de participación con gremios municipales”.

El legislador opositor dijo que habría apoyado el proyecto “si hubiera un nivel de confianza entre el oficialismo y la oposición”. Asimismo, sostuvo que “desde hace 6 años no se han respetado ni las leyes para darle lugar al peronismo en los organismos de control”.

Cecilia Jurí, también del FdT aseguró que actualmente ya se incumple la ley. “En diciembre, agrupaciones de jubilados y jubiladas presentaron notas donde manifestaron que no está siendo ocupado su lugar en el directorio y si está siendo ocupado, no saben quién es. Es un lugar que representa a más de 50 mil adultos mayores y no han tenido respuesta”, señaló.

Uno de los artículos que se modifica es el 34 del decreto 4373/63, que quedará redactado de la siguiente manera:

El directorio estará constituido por el director general, que ejercerá su presidencia, y será designado por el Poder Ejecutivo y, por cinco vocales, también designados por el Poder Ejecutivo, de la siguiente forma:

- Dos en representación del gobierno provincial

- Dos en representación de los empleados de la administración pública provincial y municipal, seleccionados por el Poder Ejecutivo de una lista que será confeccionada por las asociaciones gremiales más representativas, incorporando a la misma un candidato por cada una de ellas, hasta un máximo de cinco en total;

- Uno en representación de los jubilados y pensionados de la administración pública provincial y municipal, sleeccionado por el Poder Ejecutivo de una lista que será confeccionada por las asociaciones más representativas, incorporando a la misma un candidato por cada una de ellas, hasta un máximo de tres en total. Fuente Sitio Andino