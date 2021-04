Leandro Emmanuel Rodríguez es de Mendoza y pasa su tiempo libre creando contenido para Tik Tok. Con más de 30 mil seguidores en su cuenta personal, se ubica entre los tik tokers más conocidos de la provincia. Su contenido se basa en mostrar lugares de Mendoza, en su gran mayoría naturales, para que los residentes de la provincia podamos viajar teniendo una idea previa del espacio a conocer.

Su primer contenido lo publicó en el 2018, pero no se veía muy familiarizado con la red social y la abandonó. La cuarentena obligatoria lo llevó a retomar la red y no la soltó más. “Como yo acababa de regresar de un viaje por el continente asiático pensé que podría empezar a subir material de buena calidad e interesante. Intenté con varios videos que tuvieron varias visualizaciones, pero no al punto de poder denominarse “viral”, así que seguí intentando hasta que el video que menos imaginaba que podría “viralizarse” se volvió un boom”, explicó para Vía Mendoza.

“El día que mi contenido comenzó hacerse viral lo publique sin expectativa alguna, pero en cuestión de minutos ya tenía más de 10 mil visualizaciones. Cada video que publico tiene una pequeña historia detrás y me encanta trasmitirla de esta manera audiovisual” comentó.

El joven explicó que creía conocer toda la provincia, pero no era así ya que durante la producción de los videos descubrió que muchos de los lugares que muestra, están “ocultos” de manera natural.

Todos los videos que publica son de producción propia en tanto a contenido e imagen. Por otro lado, la edición también la realiza él mismo mediante una aplicación que le brinda todas las todas las herramientas necesarias para poder lograr un material audiovisual excelente.

“La clave que tengo para que mi contenido continúe siendo viral es seguir las tendencias de Tik Tok, tales como la música que esté a la moda o algún efecto que le llame la atención al público”, comentó Leandro.

Luego de más de un año generando contenido para esta red social, el joven declaró que había desarrollado una pequeña adicción en tanto a las estadísticas que recibía de su contenido. “Pensé en alejarme de la red, ya que muchas veces los resultados no eran lo que esperaba y me ponía mal. Pero entendí que tengo que disfrutarlo y aprender del proceso sin mirar tanto las métricas del contenido, sin tanta presión de por medio”, concluyó el tik toker mendocino.