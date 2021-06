Brian De Paula es el segundo mendocino que se presenta en La Voz Argentina. Y, si bien no corrió con la misma suerte que Esperanza Careri -quien integrará el equipo de Mau y Ricky- el joven pudo mostrar su talento, contar su historia de superación y se llevó los consejos de Ricardo Montaner para encontrar el éxito en su carrera artística.

Otro mendocino logró llegar a las audiciones a ciegas en el estudio de Telefe. Brian de Paula cantó “Vuélveme a querer” frente a Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner, quienes quedaron a gusto con su voz, aunque no fue suficiente para quedar en el programa. Sin embargo, pudo dar a conocer su conmovedora historia de vida.

Brian De Paula, el mendocino que se presentó en La Voz Argentina. Captura del vivo.

El joven sufrió de chico alopecia por estrés y se le cayó el pelo cuando era tan solo un niño. A raíz de eso, tuvo que afrontar el bullying que le hacían sus compañeros de la escuela por lo que usaba gorra para cubrir los pelones y luego su cabeza completamente pelada.

“Me agarró a los siete años alopecia por ataque de nervios, soy muy imperactivo”, contó el joven. Al mismo tiempo que su madre recordó que fue “muy difícil porque él tenía que andar con los mechones, con pelones. Entonces decidimos con mi mamá pelarlo. Se le cayó todo el pelo, pero él siempre con su gorrita sufriendo las burlas de los chicos”.

Además, tuvo un golpe muy importante en su vida que fue la muerte de su abuelo, quien era como su padre. Esta pérdida lo llevó a alejarse de la música por un tiempo, hasta que el amor de su esposa lo ayudó a salir adelante.

“Su abuelo era su padre, lo más especial. Su vida era seguirlo y los consejos de mi papá eran los más profundos”, dijo su mamá. Y él agregó: “Cuando mi abuelo fallece me dio depresión y no quise hacer más música. Estuve casi dos años sin comer bien y bajé mucho de peso. Y conocer a mi esposa me cambió todo, me cambió la vida con ella”.

La música siempre fue parte de su vida, salvo esos años de tristeza. A los trece años empezó a tocar guitarra y luego hizo percusión, recién a los 17 se lanzó al canto y es una de sus pasiones. “Me gusta cantar para darme el gusto de transmitir lo que me gusta que es la música”, resaltó Brian acerca de sus sueños.

Los jurados no dieron vuelta sus sillas

Brian optó por cantar “Vuélveme a querer”, pero su estilo parecido a Cristian Castro y a Luciano Pereyra le jugaron una mala pasada. Ninguno de los cinco coaches dieron vuelta sus sillas y Ricardo Montaner le aconsejó buscar su estilo propio.

Más allá de que todos halagaron su voz, fueron sinceros a la hora de marcar los errores. “Hay algo que no me permitió dar vuelta porque siento que hay una mezcla en el estilo que estás haciendo entre artistas que ya están establecidos. Hablo vocalmente a nivel estilo. No estoy hablando de tu voz, porque tu voz es muy bonita”, le explicó Montaner.

Ricardo Montaner escuchando a Brian De Paula. Captura del vivo.

“Este año en La Voz estamos más afianzados que nunca en encontrar una voz que sea totalmente diferente y totalmente original, al margen de la calidad de voz. Tienes una gran calidad de voz”, rescató el artista.

Y le aconsejó: “Nada más tienes que encontrar el caminito que todos tenemos. Hay un camino para ti que lo tienes nada más que definir y encontrarte con él”.