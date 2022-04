Cuyo For Export, el grupo de mendocinos que hacen doblajes en sus redes, viralizó un nuevo video que reversiona el diálogo de una escena de Hombres de negro entre el personaje de Will Smith y Tommy Lee Jones.

Lugares mendocinos son “puestos de operaciones” y los famosos, “aliens”. No se salvó nadie, sólo el “genio” de Quino.

Los famosos, extraterrestres mezclados entre los mendocinos

El divertido diálogo entre el agente K y el agente J es viral en Mendoza, y es que declararon que los exitosos mendocinos son extraterrestres con una “capacidad superior a la media”, aunque Quino era un “genio”.

“Son aliens que nos ayudan a vigilar el mundo”, dice el agente K , doblado por Sergio “Coco” Gras, el conductor y animador mendocino.

Ah, y una vez por mes “se juntan a comer” en un famoso delivery de comida rápida, que a veces tiene por comensal a ET. Sí, ET el extraterrestre, ahora come hamburguesas. Y los famosos también.

“Un ovni cayó en Mendoza” y ahora “hay cuyanos en todas las disciplinas posibles”: arte, farándula, deportes y, por supuesto, política.

Doblaje de Hombres de Negro, "Hombres de Cuyo", por Cuyo for Export. Foto: Instagram/cuyoforexport

Will Smith ojea un álbum de los “cuyanos” u “aliens”: Darío Barassi, Mike Amigorena, Menem, “Robertito” Funes, entre otros. Quino era un “genio”, pero Goga no se salvó.

Puestos de “operaciones” y “planeamientos” de los cuyanos

El caso Roswell se trata de un ovni que cayó en la zona de Nuevo México, lo mismo pasó en Mendoza, según K. Desde ese entonces, varios lugares de la provincia son “puestos de operaciones y planeamientos” de la farándula.

La Cuesta del Chihuido, los Castillos de Pincheira, el Cerro Tunduqueral en Uspallata, la Piedra de Isidris en el Challao, Pocito en su 85%, “todos son los puestos de operaciones y planeamientos” y “es divertido porque extrañamente la gente nunca lo nota”.

Los lugareños los conocen como portales energéticos, dice K en su diálogo con Smith.

Como para cerrar, parodia al reciente caso de Smith en los Óscar y mensajito para los aliens

Los productores de Cuyo for Export, unos bichos gruñones que aparecen en el doblaje, saludaron al amigo de K, Will, y lo conocían: “¿qué? ¿vas a golpearme?, dijo uno. Y luego otro: “ey Will, ¿y eia cómo anda?, refiriéndose a su esposa.

“Son unos gusanos, pero tienen buen corazón”, reflexiona K sobre los productores, o sobre los exitosos mendocinos, y “si se ofenden que se vayan a...” no se escuchó dónde.

Y el video termina, porque “ya va a empezar el programa de Goga”, comentó uno de los gusanos.