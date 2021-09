Marcos Olaguibet es el único mendocino que llegó a la semifinal de La Voz Argentina y este jueves por la noche se define si será el finalista que represente a Mau y Ricky el domingo en la gran final. La definición será en vivo a través de la pantalla de Telefe y el voto del público es decisivo.

El joven tatuador tiene 27 años, es oriundo de San Martín y es el único mendocino que representará a la provincia en la semifinal. En el camino, en octavos de final, quedaron Esperanza Careri y Emanuel Rivero Famá, quienes también dejaron a Mendoza en lo alto.

El participante se enfrentará a sus compañeras del Team Mau y Ricky: Luz Gaggi y Magdalena Cullen. Uno de los tres pasará a la última gala del domingo en la que se definirá al ganador de este exitoso ciclo de La Voz Argentina. En esta instancia y en la próxima, el voto del público define a los ganadores.

Marcos Olaguibet en la semifinal de La Voz Argentina. Captura de historias.

En la previa, Marcos agradeció a través de su cuenta de Instagram el apoyo de la gente que lo sigue desde su primeros pasos en el programa. Además, reflexionó sobre lo que ocurrirá esta noche en el escenario de La Voz Argentina.

“Quería contarles que yo no vine a la Voz a competir con nadie, nunca me gustaron las competencias ni ver quien la tiene más grande o quien es mejor; vine a compartir, para aprender, para poder superar un montón de miedos que me acompañaron y me acompañarán para siempre”, escribió Marcos en sus historias.

Marcos Olaguibet en La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Vine para darle un poco más de sentido a mi vida y por esta oportunidad que me dio la vida y me dieron ustedes de sentirme amado y completo, de sentirme agradecido”, resaltó con sinceridad.

Y dejó un mensaje para sus seguidores: “Hubo una vez, un momento de mi vida donde creí haber perdido todo; después entendí que no perdemos nada, sino que UEVA TBAKER transformamos toda es mierda en algo mejor”

“Estoy feliz y tranquilo gracias a ustedes, por sus mensajes, por los memes, por un millón de cosas que pensé nunca pasarían y eso para mi, es ganar”, comentó.

Y sobre lo que ocurrirá esta noche expresó: “Yo voy a apoyar a mis compañeros, a mis amigos y a mi familia para siempre. Solo quiero que sepan que a la única persona que hay que enseñarle a seguir adelante es a ustedes mismos, no nos comparemos nunca más, todøs somos un mundo diferente y todos tenemos un millón de historias para contar”.

Marcos Olaguibet en la semifinal de La Voz Argentina. Captura de historias.

Cómo votar

Para todos aquellos que quieran votar al mendocino, deberán bajarse la aplicación de Mi Telefé y allí podrán hacer las votaciones. Además, podrán hacerlo a través de la página de Telefe o con el código QR que aparecerá en pantalla durante la transmisión.

Sin embargo, deberán prestar atención al horario, ya que la emisión del programa en Mendoza en algunas ocasiones se da con un horario diferido, por lo que puede provocar problemas a la hora de participar en la votación.