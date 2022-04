Exequiel Arce (28) es el tucumano que en febrero emprendió un viaje desde su provincia con el objetivo de llegar a Bariloche en bicicleta. El joven se propuso recorrer la ruta 40 de punta a punta, pero al llegar a Mendoza le ocurrió algo inesperado, le robaron el rodado en una estación de servicio de Tunuyán mientras dormía.

A raíz de esta situación, que se hizo conocida a través de las redes y los medios, Exequiel fue contactado por diferentes personas que le ofrecieron ayuda. Entre ellos, Fernando Cataldo, un bicicletero que le ofreció armar una bicicleta de cero para que pueda continuar con su viaje que tanto había soñado y planificado.

El martes 15 de marzo le robaron la bici y recién este lunes 4 de abril, 20 días después, pudo retomar la ruta con un rodado completamente nuevo. En horas de la mañana salió de La Consulta (San Carlos) con el objetivo de llegar a Papagayo, pero decidió hacer noche en Pareditas y para el martes seguir camino rumbo a El Sosneado.

Exequiel Arce, el joven tucumano a quien le robaron su bici en Mendoza regresa a la ruta después de 20 días. Foto: Gentileza.

“En estos últimos 15 días Fernando Cataldo (el bicicletero) estuvo trabajando en la bicicleta y la armó desde cero prácticamente. Se encargó de prepararla y de dejarla lo mejor posible para que no haya ningún inconveniente en medio de la ruta”, comentó Exequiel en diálogo con Vía Mendoza.

Además, resaltó que tanto él como su familia no solo lo ayudaron con la bici, en la que no tuvo que poner nada de dinero, sino también le brindaron hospedaje. “Son personas muy amables que desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Me llevo un lindo recuerdo de ellos”, rescató sobre la familia mendocino que lo contuvo.

Y destacó que fueron una parte importante de esta travesía, ya que sin la ayuda que ellos le brindaron, habría sido imposible. Es que Arce había llegado a pensar en abandonar el viaje y regresar a su provincia, pero gracias a este mendocino, podrá seguir con su sueño.

Durante los días que Exequiel estuvo en Mendoza, Fernando armó toda la bicicleta de cero y fue adaptando lo necesario, como el portaequipaje y portatermo, para que el joven llegue bien a destino.

Y para el tucumano, el mal momento “ya pasó, quedó atrás y pude dar vuelta la página. Hay que seguir porque la bicicleta está”.

Exequiel devolverá la ayuda que recibió durante su viaje

El joven tucumano también comentó que lanzó una campaña con la que recauda ayuda no solo para él para su viaje, sino también para brindar ayuda a quien lo necesite. Por lo que pronto decidirá a dónde destinará esas donaciones y lo comunicará.

Exequiel recibe la ayuda a través de Mercado Pago a su alias: nos.vamos.en.bici, donde ya tiene una suma de dinero. Y resaltó: “Que la gente sepa que no me va a estar ayudando solo a mí, sino que también le va a estar dando una mano a alguien más”, dijo.

Por otro lado, comentó que una vez que llegue a Bariloche, el destino donde finaliza su viaje por la Ruta 40, pondrá a disposición la bicicleta que armó con Fernando. “Para algún viajero o viajera que pueda llegar a necesitarla, ya sea para continuar viaje o para emprender uno”, expresó Arce.