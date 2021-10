En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama esta historia familiar ayuda a concientizar sobre la enfermedad. Carla Segatore es una joven mendocina que le recuerda a sus amigas y allegadas la importancia de los controles médicos sobre todo cuando hay antecedentes familiares.

Los antecedentes vinculados con este tipo de cáncer de la joven se remontan a su bisabuela por parte de su madre que falleció por esta enfermedad. “No se cómo habrán sido en ese comento los controles para detección y la concientizacón, pero es importante para nosotras a la hora de hacernos nuestros chequeos”, señaló Carla para Vía Mendoza.

La mujer tuvo tres hijas que por lo sucedido con su madre eran consientes que debían tener más cuidados y realizar sus controles anuales para la detección temprana, en el caso que la enfermedad se desarrollé.

Entre las hijas de la mujer se encuentra la abuela de la joven que siempre realizó todos sus controles médicos cuando correspondía siendo consiente de lo que había ocurrido con su madre. “Mi abuela tiene 80 años, esta súper sana y es una gran militante de hacerse los chequeos en tiempo y forma”, indicó.

Por otro lado, una de sus hermanas también realizaba sus controles periódicamente y gracias a eso logró detectar cáncer de mama con anticipación y poder tratarse a tiempo. Actualmente la mujer sigue su vida después de 10 años que el cáncer pasó por su cuerpo.

Cáncer de mama: diez mitos y verdades

De otro modo ocurrió con la otra hermana de la familia. La mujer no realizaba sus controles con tanta frecuencia, según lo que le relataron a Carla. La señora contrajo cáncer de mama y debido a una metástasis murió cerca de los 60 años.

Como consecuencia de no realizar análisis de forma periódica la enfermedad fue detectada cuando ya estaba muy avanzada. “Lamentablemente fue todo muy doloroso para ella y para la familia”, dijo.

“Desde muy chica fui consiente con este tema y sobre todo a la hora de hacerme mis chequeos y de lo terrible que debe ser tener un cáncer. Siempre le digo a mis amigas que no se olviden de ir a un control médico. Realmente me preocupa mucho que la gente no se chequee con continuidad”, afirmó.

Para concluir, la joven dijo que muchas veces la tratan de “exagerada” con el tema, pero que a ella cree que todos y todas tienen que ser consientes y responsables cuando se trata de salud.

Detección temprana. La mamografía es la mejor forma de detectar en forma precoz el cáncer de mama.

Sobre los controles para prevenir el cáncer de mama

Dese la Sociedad Americana Contra el Cáncer de mama recomiendan efectuarse mamografías cada año a partir de los 40 años de edad hasta los 55 donde el estudio pasa a ser cada dos años.

Las mujeres consideradas con alto riesgo son aquellas con antecedentes familiares; las que han sido sometidas a radiaciones de tórax entre los 10 y 30 años de edad, o quienes han padecido algún tipo de cáncer. Para estas personas se les recomienda realizarse mamografías complementadas con resonancias magnéticas a partir de los 30 años de edad.