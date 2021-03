Tras aumentar durante febrero 3,7% junto con la inflación, este mes de marzo trajo un alivio para los bolsillos de quienes están construyendo sus viviendas en Mendoza. Esto se debe principalmente a que el costo por metro cuadrado practicamente se planchó, ya que tuvo una variación del 0,44 por ciento, unque la realidad marca algo concreto para el presupuesto: se necesita contar con el equivalente a hasta 5 salarios mínimos para afrontarlo.

Con estas cifras construir hoy una vivienda económica de solo 61 metros cuadrados implica desembolsar $67.522 por m2 y para una mediana calidad -136 m2- la suma trepa a $99.971/m2, según relevamiento realizado por el Centro de Ingenieros de Mendoza durante los primeros diez días del mes. “El objetivo es que la comunidad mendocina en general reciba información en tiempo real”, señalaron desde la entidad.

Respecto a los antes explicado, construir en nuestra provincia ya es 51,3% más caro que hace un año, antes de decretarse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que provocó un parate en la actividad económica. En la curva desde entonces tuvo una clara incidencia la inflación en materiales, que subieron 84,5% interanual, sobre todo hierro, ladrillos y cemento, y en menor medida la mano de obra (algo más del 20%), según publicó Sitio Andino.

Inversiones en dólares

Para los mendocinos que decidieron ahorrar un capital en moneda norteamericana con ese fin los números cambian notoriamente.

Según la cotización oficial, tipo comprador en Banco Nación, el valor unitario ya está en u$s 756 para la vivienda económica y u$s 1.145 para una de mejor calidad. Ahora bien, quienes apuestan al dólar blue el rendimiento es algo mayor: u$s 483/m2 y u$s 676, respectivamente.

Aquellos quienes hicieron valer sus dólares en el circuito informal sacaron una luz de ventaja frente al resto en el último año: en la compra de materiales significó sólo 1,64% más, contra 23% de la divisa oficial.

Con todo eso, si bien bajó 1,8% desde febrero, el costo por m2 en dólares se ha encarecido casi 1 punto desde el año pasado. Lo cierto es que el panorama es distinto para el blue e inversamente proporcional: subió casi 5,5% respecto de febrero, pero el metro construido acumula una caída superior al 16,6% desde antes de comenzar la cuarentena por el Covid-19. Fuente Sitio Andino