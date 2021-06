En la actualidad, las redes sociales pueden ser utilizados para bien. Un perfil de Instagram puede convertirse en un espacio rico para concientizar e informar sobre aspectos importantes de la sociedad.

Lucia Sentinelli es una de las jóvenes que decidió aprovechar de sus redes sociales para contar su historia y a través de su vida incentivar e informar a otros. Ella tiene una discapacidad motriz y nació con poca esperanza de vida, pero eso no la detuvo en vivir a pleno.

La historia de Lu

Lucia es una joven maipucina de 20 años. En dialogo a Vía Mendoza contó que con ella su mamá vivió un embarazo normal, no hubo ninguna sospecha de discapacidad. Fue cuando nació que descubrieron un soplo en su corazón. En las próximas 24 hs de su nacimiento, sufrió falta de oxígeno lo que la afectó la parte motriz, provocando poco movimiento en su pierna derecha.

Con esos problemas en su salud, los doctores le diagnosticaron tan solo un meses de vida. “Por suerte le escaparon los médicos”, señaló Lu. En su niñez vivió dos operaciones, y gracias a eso su esperanza de vida aumentó.

Su corazón fue lo que más le afectó, pero con la ayuda de las operaciones, su corazón late bien. “Por eso siempre digo que es importante valorar que el corazón late un día más, porque a mi desde el primer minuto me costó que latiera. Estoy más que agradecida con la vida que hoy late bien”, expresó Lucia.

Hoy camina con muletas, pero eso no la detiene en lo absoluto.

Ella quiere seguir trabajando en pos de mejorar la calidad de contenido de su Instagram, para alcanzar a más personas con su mensaje. Gentileza.

Su Instagram, un canal sobre el amor propio, la autoestima y la discapacidad

Fue durante el aislamiento estricto del año pasado que Lucia convirtió su Instagram en un espacio para hablar sobre el amor propio, la autoestima y la discapacidad.

“Siempre lo quise hacer, pero me dio miedo por el que dirán. La cuarentena me hizo replantear la vida”, explicó Lu. Con eso, ella decidió emprender en aquello que hace tiempo tenía ganas de hacer, videos hablando sobre su condición y lo que ella ha vivido.

Decidió utilizar su propia vida para hablar sobre la importancia de amarse a sí misma. “Fue algo que a mí me pasó. Hubo una Lucia antes y una Lucia después cuando aprendí a quererme. Y pensé que quizás hay muchas personas que pasan por lo mismo”, detalló la maipucina.

La respuesta de la gente le sorprendió de gran manera, no era lo que ella esperaba. Recibió muchos mensajes positivos y se dio cuenta que con sus videos podía llegar a mucha gente.

Inclusive abrió su canal para otras personas con discapacidad, para que ellos pudieran contar sus experiencias.

La importancia de conocer

Lu contó que con sus videos muchas personas cambiaron su manera de ver las cosas. Una chica en particular se lo expresó en un mensaje: “Ella estaba metida en su realidad y viendo estos videos se dio cuenta que habían otras realidades y que con su realidad podía ayudar”.

Sin embargo el camino del conocimiento fue un camino que ella debió caminar antes. De adolescente sufrió bullying y le costó aceptarse tal cual es. “Sentís que no encajas y yo hacía todo por encajar. Hasta que me di cuenta que no es la idea encajar sino con quien encajas”, explicó Lucia.

A medida que siguió creciendo pudo comprender que su discapacidad no era un impedimiento y que ella es capaz de emprender todo lo que ella se proponga. “No hay limites”, indicó Lucia.

Lucia es embajadora de Access App, una aplicación para el turismo accesible. Gentileza.

Por eso le pareció tan importante poder exponer sobre la discapacidad, para que las personas puedan estar informadas sobre la realidad. “A la discapacidad no hay que tenerle miedo, sino respeto. La discapacidad no te elige, te toca. Hoy es por las personas que tienen discapacidad, porque mañana podes ser vos”, señaló la joven.

Para concluir, a Lu le pareció fundamental recordar la manera correcta de hablar, ya que “las palabras son fuertes”.

“No se dice discapacitado, persona especial o capacidades diferentes. Eso no es así. Se dice personas con discapacidad”, concluyo Lu, ya que son personas antes de cualquier diagnóstico. Quienes quieran ver los videos de Lucia, pueden ingresar a su página de Instagram por aquí.